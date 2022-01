„Po tom všem, čím jsem si prošel, si této možnosti strašně vážím a chci se do ní pořádně zakousnout, půjdu do toho po hlavě," řekl v rozhovoru pro Deník Rovnost čtyřiadvacetiletý defenzivní záložník, jenž se do nejvyšší české soutěže vrátil poprvé od roku 2016.

Jakub Kučera

narozen: 28. ledna 1997 v Brně

post: defenzivní záložník

současný klub: Hradec Králové

bývalé kluby: Zbrojovka Brno, Blansko, Vítkovice, Znojmo, Líšeň

debut v první lize: 19. března 2016 v dresu Zbrojovky Brno (výhra 3:0 s Duklou Praha)

bilance v první lize: 1 zápas (3 minuty), 0 gólů a 0 asistencí

bilance v této druholigové sezoně:

12 zápas, 1033 minut, 2 góly, 4 žluté karty

Kdy jste se poprvé dozvěděl o zájmu Hradce Králové?

První oťukávání bylo už před půl rokem, kdy jsem dostal nějaké zprávy, že mě sleduje Hradec Králové, ale nedopadlo to, protože tam řešili i jiné problémy. Odcházel bývalý kouč (Zdenko Frťala – pozn. red.), potřebovali za něj náhradu a vzali pana Miroslava Koubka. Znovu se mi ozvali na začátku prosince, kdy mi volal pan Sabou (sportovní ředitel Jiří Sabou – pozn. red.) a říkal, že mě chce dovést přes zimní období do Hradce.

Jak se pak situace vyvíjela dál?

Bylo to takové zdlouhavé jednání s Líšní, byly tam nějaké nabídky a protinabídky a táhlo se to docela dlouho, než se Líšeň a Hradec domluvily. To bylo ve čtvrtek, oficiálně to padlo až na pátek. Jak se dohodly kluby, za kolik a na jak dlouho odejdu, já jsem se domluvil s Hradcem už během půl dne a seběhlo se to rychle. Ani jsem se v přípravě s Líšní neohřál a už jsem v Hradci.

✍? První novou tváří zimního přestupového okna je Jakub Kučera, který přichází z @SK_Lisen_Brno ?? https://t.co/q0JUX17Ezh

Kubo, vítej, a ať se ti u nás daří! ??

⚫️⚪ #votroci pic.twitter.com/JT7NR10IX2 — FC Hradec Králové (@FCHradec) January 7, 2022

Byl jste nervózní, než si zástupci klubů definitivně plácli?

Určitě, je to takové nepříjemné, když člověk před přípravou neví, do čeho jde, jestli zůstává nebo se přesune jinam. Byl jsem pořád na špičkách, ale nakonec to dopadlo ještě na začátku přípravy a můžu její většinu absolvovat s klukama v Hradci, za což jsem rád.

Už jste mluvil s trenérem Koubkem?

Poznal jsem ho teď poprvé, před podpisem jsme se nekontaktovali. Teď už jsme spolu osobně mluvili a pár slov prohodili.

Dominuje v defenzivě, ale touží i po gólech. Pak jsem víc vidět, říká Kučera

Co o Hradci víte a co od něj čekáte?

Sledoval jsem nějaké jeho zápasy v lize, měl dobrý vstup do sezony, akorát se mu nedařilo bodově. Pak body přicházely a myslím, že zaslouženě. Doufám, že v jarní části v tom budeme pokračovat, já úspěšně zapadnu do týmu a snad i Hradci pomůžu k dobrým výsledkům.

Pomůže nováčkovi v kádru, že se tým nachází v polovině tabulky?

Když je mužstvo mimo sestupové pásmo po půl sezoně, tak atmosféra je pak vždycky lepší a pro můj vstup do mančaftu je ta situace určitě dobrá.

Máte přehled o konkurenci na vašem postu?

Samozřejmě jsem se už díval na své spoluhráče, konkurence je fakt dobrá a jsem za ni rád. Vždycky totiž hráče posouvá a i pro mě bude takové měřítko, že se budu chtít zlepšovat a šlapat klukům na paty nebo se dostat do základu a hrát.

Teprve v pátek jste podepsal novou smlouvu. Co aktuálně řešíte?

Je to náročné, skončil jsem v práci, ještě studuju na Mendelově univerzitě v Brně a ve zkouškovém období teď všechno narychlo vyřizuju. Do toho ještě bydlení, které v příštím týdnu budu shánět, už jsem se poptával a pomáhají mi s ním i kluci. Snad brzo něco seženu a nastěhuju se do pěkného bytu.

Jak přijali v zaměstnání vaši okamžitou výpověď?

Dělal jsem administrátora hypotečních specialistů v jedné bance a vzájemně jsme se domluvili, že hned skončím. Nebyly s tím zas tak velké potíže, protože věděli, že pro mě je sport hlavní a vyšli mi vstříc.

První liga? Nabídka byla, rok na ubytovně už nedám, říká Lutonský z Líšně

Jak se těšíte na kariéru profesionálního fotbalisty?

Už jsem si zažil, jaké to je pracovat nebo být na nemocenské delší dobu, proto si vážím, že mám ještě možnost stát se profesionálním sportovcem a doufám, že mi to nějakou dobu vydrží.

Dosud jste v nejvyšší české soutěži odehrál tři minuty za Zbrojovku, od té doby uplynulo už téměř šest let. Jaký Jakub Kučera se teď vrátil do první ligy?

(usmívá se) Hladový. Protože po tom, čím jsem si prošel, si této možnosti strašně vážím a chci se pořádně zakousnout a jít do toho po hlavě.

V roce 2019 jste byl po operaci kolene půl roku bez angažmá a připravoval jste se jen individuálně s trenérem René Wagnerem. Jak vnímáte tuto zkušenost teď, když jste opět prvoligový fotbalista?

Je to moc krásné. Bez podpory rodiny, kamarádů, přítelkyně a tréninkového režimu s panem Wagnerem by se mi tohle nepovedlo. Zůstali při mně, podrželi mě hlavně psychicky, protože po operaci to pro mě bylo nejhorší. Bez nich bych se ani neodvážil k tomu, abych se zpátky vrátil, i když ten sport miluju. Jsem fakt rád, že se mi povedlo dostat se do ligy a doufám, že v ní zanechám pěknou stopu.

Jak jste se rozloučil v Líšni?

Těžko se mi odchází, protože kabina v Líšni je fantastická. Je to super mančaft, dostal jsem tam po zranění příležitost a jsem moc vděčný. Bylo těžké se loučit, ale všichni mi popřáli, ať se mi daří. Jsem rád, že jsem mohl v Líšni působit a že jsem se mohl posunout dál. Díky klukům, kabině i managmentu.

Líšeň bude na jaře bez Kučery a Silného, první míří do Hradce, druhý do Jablonce

Co byste svým nyní bývalým spoluhráčům vzkázal?

Ať navážou na ten úspěšný podzim a věřím, že pokud kabina vydrží pospolu, že se poperou o první příčky. Budu je dál sledovat a budu jim fandit.

Mluvil jste i s Janem Silným, který má namířeno do prvoligového Jablonce?

Dokonce jsme spolu párkrát trénovali přes zimu, takže jsem s ním v kontaktu byl. Něco málo jsme si říkali, jak to s námi vypadá, ale že taky odchází, jsem se dozvěděl až na začátku přípravy, jak jsme se viděli po Novém roce. Tak jsme si popřáli hodně štěstí a že se na sebe budeme těšit, až na sebe zase narazíme. To bylo úsměvné.

Hradec Králové se představí v Jablonci 5. března. Ubráníte ho coby defenzivní záložník?

Pokud na ten souboj dojde, budu se na něj opravdu těšit a věřím, že ho ubráním. Honzu totiž dobře znám. (směje se)