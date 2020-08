Dreksa podstoupil v pondělí prohlídku, která objevila krev v části jeho chodidla. „Netrénuje a noze ulevuje. Čekáme na další vyšetření,“ prozradil Machálek a dodal: „Nejsem doktor, ale dle mého názoru v neděli přichystaný nebude.“

Třicetiletý zadák odstoupil minulý čtvrtek z tréninku a duel proti Spartě sledoval pouze z tribuny. „Udělal jsem maximum, abych hrál, ale to se nepovedlo. Šlo o velké zklamání, že jsem nemohl klukům pomoct na hřišti, ještě když zápas skončil takovým výsledkem,“ hlesl Dreksa.

Ten patřil v minulé sezoně ke klíčovým hráčům, kteří se podepsali pod druhé místo ve druhé lize. Na jaře naskočil do každého utkání v základní sestavě. „Řídil obranu, spoluhráči jsou na něj zvyklí, proto z pohledu zkušeností jde o problém. Na druhou stranu byl zraněný už v přípravě a je otázka, jestli toho natrénoval dost a pomohl by týmu, i kdyby byl zdravý,“ podotkl bývalý prvoligový obránce Jan Trousil.

Šanci dostal místo Dreksy vedle Jakuba Šurala sedmnáctiletý Lukáš Endl. Po poločase ho vystřídal o čtyři roky starší Jakub Černín. „Jsou mladí, ale Zbrojovka si je vybrala a věří jim. Kvalitu určitě mají a je důležité, aby je po prvním zápase nezmuchlala a nevystavila jim stopku. Oba se musí otrkat, ale samozřejmě jim to nemůže trvat deset zápasů,“ zdůraznil Trousil.

Další start si mohou připsat v neděli, kdy se brněnští fotbalisté představí podruhé v řadě před domácími fanoušky. „Důležité je zapomenout a poučit se z chyb. Upřímně zápas proti Spartě pro nás rozhodující nebude. Musíme se koncentrovat na střetnutí, která rozhodnou o našem postavení v tabulce, a jít do dalších zápasů s čistou hlavou,“ líčil Dreksa.

Jenže kouč Machálek ani do nadcházejících utkání nemá kvůli četným zraněním v obraně příliš možností na výběr. „Problém není jen Dreksa, ale chybí i Hlavica. Ten má sice velký potenciál, ale uvidí se, co s ním udělá první liga. Jestli chce Zbrojovka být v klidu, měla by na situaci reagovat a přivést ještě jednoho zkušeného stopera, který je ligou otřískaný,“ pravil Trousil.

V minulém ročníku druhé ligy zaskakoval na stoperovi i záložník Adrián Čermák. „Popravdě mě překvapil. Adrián je vyšší a soubojový hráč, má rád tvrdou hru a je určitě jednou z variant, která při současných problémech Zbrojovky post stopera zocelí,“ řekl Trousil.

Brno ve druhé lize často soupeře přestřílelo a jeho duely končily třeba i 5:2. „Situace se rapidně změnila, teď je nováček a nikdo před ním neklekne na kolena a nebude bránit. Zbrojovka musí každé utkání začít od poctivé defenzivy, aby nedovolila soupeři skórovat hned z první akce, pak se může dostávat do útoku,“ vysvětlil Trousil.