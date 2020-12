Zbrojovce scházejí vedoucí góly, v tomto ročníku devětkrát prohrávala

Není žádný velký objev, že ve sportu má blíž k vítězství tým, který se dostane do vedení. Potvrzuje to případ fotbalistů Zbrojovky, kteří by už právě kvůli výše uvedenému měli vylepšit statistiku úvodních branek v jejich duelech. Z dosavadních třinácti kol FORTUNA:LIGY devětkrát obdrželi gól první.

Brno 16.12.2020 - domácí FC Zbrojovka Brno v červeném (Pavel Dreksa) proti 1. FC Slovácko | Foto: Deník / Attila Racek

Po závěrečném hvizdu těchto duelů si přičetli do tabulky pouze čtyři body. Na hřišti pražské Slavie vyrovnala Zbrojovka v závěru na 1:1 a před týdnem doma proti Slovácku obrátila nepříznivý vývoj ve výhru 2:1. „Nevím, jaký je důvod, že dostáváme první branky. Možná z nekoncentrovanosti. Góly většinou přišly deset nebo patnáct minut před koncem, kdybychom měli být nejvíc koncentrovaní,“ uznal brněnský obránce Juraj Kotula. Bariš po zranění sbírá první starty v lize. Už jsem se adaptoval, říká Přečíst článek › Slovácko otevřelo skóre až v 76. minutě, ovšem Zbrojovka ještě stihla dát dvě branky. „Když deset minut před koncem dostaneme gól, těžko se pak zvedáme. Se Slováckem nás výhra potěšila, ale nedá se tak hrát každý zápas,“ připomněl Kotula. V neděli v Teplicích se trefil v 79. minutě po rohovém kopu domácí Tomáš Kučera, na to už Brňané neodpověděli a padli 0:1. „Góly dostáváme po standardních situacích. Stačí chvíle nepozornosti a můžeme dostat branku,“ upozornil Kotula. Do vedení se v této sezoně dostala Zbrojovka zatím jen třikrát: s Olomoucí přesto padla 2:4, ovšem v Jablonci vyhrála 1:0 a s Příbramí aspoň remizovala 1:1. Zdroj: Deník/Markéta Evjáková Ve středu od tří hodin odpoledne uzavře v domácí Wedos Areně podzimní část nejvyšší soutěže proti ostravskému Baníku. „Věřím, že se nám podaří vstřelit víc než jeden gól. Musíme být efektivnější v soupeřově šestnáctce a v naší se vyvarovat chyb,“ řekl slovenský zadák. Ostrava přijíždí do Brna ve formě, bodovala už pět kol po sobě a vyhrála poslední tři venkovní prvoligové duely. „Je to poslední zápas roku, v němž bychom rádi navázali na domácí výhru proti Slovácku. Baník má výbornou bilanci na venkovních hřištích, kde je čtvrtý v lize. Nebude to snadné,“ uvedl brněnský kouč Richard Dostálek, jemuž scházejí vykartovaný Jan Sedlák a Rudolf Reiter, který patří Baníku a nesmí hrát kvůli dohodě klubů. V tabulce desátá Ostrava má dva odložené zápasy k dobru, Zbrojovka je šestnáctá. „Vnímáme situaci Brna, nemůžeme nic podcenit, chce doma bodovat. Myslíme si, že soupeř kvalitu má. Je tam nový trenér, pro hráče to je nový impulz a musíme si dát pozor,“ nabádal asistent kouče Baníku Ivan Kopecký. Brněnský „Chřestýš“ Hron knokautoval soupeře a už přes tři roky neprohrál Přečíst článek › Brněnští fotbalisté si zvykají na styl stratéga Dostálka, jenž před týdnem vystřídal Miloslava Machálka. „Vnímáme změnu v tom, že se nám trenér snaží vyvětrat hlavy, abychom je měli čisté a každý se koncentroval na svůj výkon,“ dodal Kotula.

