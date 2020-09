Na jihu Moravy už týden trénoval, v úterý dodal potřebné formality také bulharský svaz. Třicetiletý obránce nastupoval před vypuknutím koronavirové pandemie za tým Arda Kardzhali. „Doufám, že nám pomůže, ale nehrál od března. Je na něm vidět, že mu chybí herní kondice,“ poznamenal asistent brněnského kouče Petr Maléř.

Zbrojovka prohrála třetí ze čtyř utkání a klesla na poslední osmnáctou příčku FORTUNA:LIGY, takže potřebuje okamžitou pomoc. „Měl jsem několik nabídek z různých zemí, budoucnost jsme zvažovali i s ohledem na to, že se nám narodilo druhé dítě. Pro Brno rozhodlo, že zdejší prostředí dobře znám, domluvím se tu,“ pronesl Gajič po podpisu.

Brnu v posledním domácím duelu s Olomoucí, který prohrálo 2:4, chybělo jedenáct fotbalistů. Problém má především v obraně, kde scházejí tři nejzkušenější stopeři: Pavel Dreksa, Lukáš Kryštůfek a Jakub Šural.

Proto klub toužebně vyhlížel administrativní doladění Gajičova příchodu. „Odehrál plno zápasů i v zahraničí. Měl by mužstvu pomoct, i když nevím, zda je taková záchrana, která tým zvedne. Trenér a sportovní ředitel řešili dilema, jde taky o podmínky,“ přemítal o bělehradském rodákovi kapitán mistrovské Zbrojovky ze sezony 1977/1978 Rostislav Václavíček.

Stopeři Zbrojovky

K dispozici:

Jakub Černín: 21 let

Lukáš Endl: 17 let

Jan Hlavica: 26 let

Zoran Gajič, 30 let

Na marodce:

Pavel Dreksa: 31 let

Jakub Šural: 24 let

Lukáš Kryštůfek: 28 let

Třicetiletý stoper přináší hlavně zkušenosti, v nejvyšší české soutěži v dresu Bohemians a Zlína naskočil ke 104 utkáním a jednou skóroval. „Gajič je zkušený, na hřišti vidí a a mluví. Pokud budeme hrát tříobráncovým systém, zažil to pod koučem Bílkem ve Zlíně. Už jsme s ním byli i na poradě,“ podotkl Maléř.

Uprostřed brněnské defenzivy má zastoupit kapitána Dreksu, který na jaře táhl mužstvo k postupu do první ligy. „Dreksič nejvíc chybí hlavně pro jeho řízení hry, to je největší průšvih. Na jaře odehrál všechno a zápasy nám vycházely i proto, že hru organizoval. Liga je navíc jiný level,“ hlesl Maléř.

Šestapadesátiletý kouč nastoupil v první lize ke 189 utkáním a jako stoper dirigoval Zbrojovku. Teď by se jeho zkušenosti hodily… „Už bych to neuběhal. Je to pryč,“ usmál se v nadsázce Maléř.

Jenže návrat Dreksy ani dalších zraněných stoperů se zatím nechystá. „Dreksič měl potíže už v přípravě s Blanskem nebo Líšní, šel přes bolest. Kdyby si dal týden volno, možná už byl na hřišti, ale je dost starý na to, aby měl rozum. Nechtěl chybět proti Spartě, práh bolesti má jinde, ale vršilo se to a před zápasem se mu to stalo,“ komentoval asistent kouče Miloslava Machálka absenci jedenatřicetiletého zadáka, jehož souží šlacha na chodidle.

Dreksa ještě nezačal ani běhat, takže se Brno musí zlepšit bez něj. „Defenziva je trochu uvolněná. Ve druhé lize se nám dařilo soupeře přetlačit a dostali jsme se do útočné fáze. Dnes je to obráceně, soupeři na nás tlačí a dostávají naši obranu pod tlak,“ popsal kapitán olympijských vítězů z Moskvy 1980 Václavíček

Na obranné hře se projevují pramalé prvoligové zkušenosti Jakuba Černína nebo Jana Hlavici. „Děláme hrozné chyby v obranné fázi, z toho vyplynul taky vlastenec Černína hlavou do šibenice. Jenže na jaře taky dávali útočníci v čele s Růskem plno gólů. Přesto kluci neměli špatné okamžiky ve druhém poločase proti Spartě nebo proti Bohemce, ale chybělo trochu sportovního štěstí,“ neztrácel naději Václavíček.

A co Zbrojovka udělá, až se jí uzdraví všichni střední zadáci, kterých má na soupisce sedm? „Štepanovský není obránce, takže někoho z nich místo něj posuneme na beka, Moravec taky hrál halfbeka. Když máte z čeho vybírat, je to lepší než naopak. Jedenáct hráčů sedících na tribuně už bylo moc,“ pravil Maléř.