Vedoucí branka pražského mužstva přišla až nečekaně brzy. David Puškáč po centru zamířil nejprve hlavou do břevna, ale v následujícím souboji domácí stoper Lukáš Endl kopl do hlavy ve vápně Petra Hronka a Puškáč nařízenou penaltu proměnil. „Penalta byla podle mě správná. Měl jsem jasno, jak ji kopnu, jen jsem se soustředil, ať ji kopnu dobře. Dostali jsme velmi brzy takovou příležitost a bylo důležité, že se nám podařilo ji využít,“ lebedil si útočník klokanů Puškáč.

Pět minut před přestávkou Pražané zvýšili, když po dlouhém autu prodloužil míč Daniel Köstl na Antonína Křapku a hostující obránce si připsal už třetí trefu v této sezoně. „Druhý gól nás stál body. Byla to jednoduchá standardní situace z dlouhého autu. Naši hráči přitom přesně věděli, kdo jej bude zahrávat a do jakého prostoru, v analýze jsme si to několikrát ukázali. První poločas nám protekl mezi prsty, nedokázali jsme nic udělat, byli jsme bojácní,“ litoval Dostálek.

Mdlý výkon brněnský kouč oživil střídáním, když v kabině nechal středopolaře Filipa Blechu se Šimonem Faltou, do druhé půle je nahradili Wale Musa Alli a Adam Fousek. „Věřím, že kritika v kabině byla konstruktivní a hráč si z ní vzali ponaučení. Kdybychom nechali sedět základní jedenáctku a hráči nevyšli do druhého poločasu, nikdo by se nemohl divit,“ prohlásil zklamaný Dostálek.

Zbrojovka měla v úvodu druhého poločasu elán, vytěžila z něj však jen snížení. Ve 48. minutě Alli našel Ševčíka a nejlepší střelec Zbrojovky si tvrdou ranou připsal čtvrtý gól v tomto ročníku.V závěru se domácí radovali z vyrovnání, jenže euforii utnul ofsajd Jakuba Řezníčka. „Ve druhém poločase mužstvo ukázalo, že umí hrát fotbal, ale hodně nás limitoval terén na Srbské. Vytvořili jsme si už málo brankových příležitostí, které by dokázaly ráz zápasu otočit, což nás stálo body,“ doplnil Dostálek.

Naopak hosté mohli zvýšit, proti šancím Lukáše Hůlky a Martina Hály se blýskl brankář Martin Berkovec. Pražané venku ve čtyřech zápasech v této ligové sezoně ještě neprohráli.

V tabulce poskočili na šestou příčku právě před Brno, které má stále k dobru duel s Plzní. „Měli jsme výborný první poločas. Zaslouženě jsme vedli 2:0 a při vší skromnosti výsledek mohl být ještě vyšší. Bohužel hned v úvodu jsme dostali kontaktní branku a celkově jsme se k vítězství protrápili. Zbrojovka hrála ve druhé půli výborně a bylo vidět, že její výsledky nejsou náhodné. Tři body jsou velmi cenné, do poslední minuty jsme je museli hájit, tvrdě odbojovat a vyválčit,“ řekl hostující kouč Jaroslav Veselý.

Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905 1:2 (0:2)

Branky: 48. Ševčík - 3. Puškáč z pen., 40. Křapka. Rozhodčí: Křepský - Antoníček, Dohnálek - Orel (video). ŽK: Hrabina, Šural, Endl - Puškáč. Diváci: 5526.

Brno: Berkovec - Hrabina (84. Přichystal), Šural, Endl, Granečný (55. Matejov) - Ševčík, Texl, Blecha (46. Alli), Souček (70. Hladík), Falta (46. Fousek) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Květ (63. Hála), Jánoš (77. Krch), Kovařík (88. Nový) - Hronek (88. Bartek), Puškáč (77. Mužík). Trenér: Veselý.