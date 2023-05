Nedaří se, na hřišti se fotbalová Zbrojovka propadá do stále větší krize. A fanouškům brněnského celku už rychle dochází trpělivost. Při nedělním domácím zápase s Pardubicemi požadovali okamžitý odchod majitele klubu Václava Bartoňka, po nepovedené první půli sborově vypískali i své oblíbence. Po prohře 0:2 si následně vše chtěli vyříkat s hráči a vedením u hlavního vchodu, kde kotel čekal několik desítek minut.

Brněnští fanoušci žádají odchod majitele Zbrojovky Václava Bartoňka z klubu. | Foto: OS Zbrojováci

Hned od úvodních minut bylo jasné, že na tribunách příliš pozitivní atmosféra panovat nebude. Fanoušci vyvěsili několik transparentů, přičemž všechny směřovaly k majiteli brněnského klubu. „Je to těžké hrát v takové atmosféře, vidím, že Brno prostě není v pohodě. Přijde mi, že hlavně na ofenzivní hráče Zbrojovky to hodně padlo,“ podotkl pardubický kouč Radoslav Kováč.

Místo podpory týmu se od začátku utkání z tribun nesly sborové chorály „Bartoněk ven!“ a „Bartoňku, prodej Zbrojovku!“. Po bídné první půli se zloba brněnských příznivců obrátila i k hráčům. „Samozřejmě jsem něco zaslechl, je to fanoušků právo. My jsme tomu první poločas moc nepomohli. Musíme se ale koukat na sebe a ještě zabojovat,“ burcoval brněnský kapitán Jakub Řezníček.

FOTO: Řezníček nedal dvě penalty a poprvé brečel. Zbrojovka padla s Pardubicemi

Ten v utkání nepotvrdil roli nejlepšího střelce aktuálního ročníku, dvěma zahozenými penaltami odmítl šanci na bodový zisk Zbrojovky. „Situaci jsem rozhodně nepomohl, to mě asi nejvíc mrzí. Pamatuju si už z prvního brněnského angažmá, že je tady dlouhodobá nespokojenost, ale já stojím za majitelem Bartoňkem. Bez něho bych tady určitě nebyl, přivedl si mě a myslím, že do toho vložil hodně, abych tady byl,“ nastínil Řezníček.

Situace brněnského celku je ale kritická. Na jaře vyhrál pouhá dvě utkání, bodově už se na něj dotáhly i předposlední Pardubice. Baráži už Zbrojovka téměř jistě neunikne, hrozí i přímý sestup. „Když se klubu daří a je jednotný, tak se všem dýchá a pracuje líp. Přišel jsem do situace, která je vážná, věděl jsem ale, do čeho jdu. Byl jsem na to už mentálně připravený a nemyslím si, že to má jakýkoli vliv na moji práci,“ popsal brněnský kouč Martin Hašek.

Zdroj: Youtube

Spor s fanoušky však pro prvoligového nováčka přichází v nejhorší možnou dobu. Zbrojovka se přitom snažila situaci uklidnit, na utkání s Pardubicemi proto nabídla všem divákům vstup za symbolických deset korun.

Místo smíru však po utkání naštvaní brněnští příznivci čekali na hráče a vedení před stadionem, kde odpalovali pyrotechniku a znovu hlasitě žádali změnu majitele. „Do této chvíle nemá na mě situace s diváky žádný negativní vliv. Pokud není moje práce dostatečně dobrá, tak to určitě není z toho, že na nás fanoušci po zápase čekají a chtějí nám asi dát na hubu nebo nevím, proč tam jsou,“ pokračoval Hašek.

Zahozené šance přišly Líšeň draho, po prohře v Prostějově se propadla mimo baráž

Do konce skupiny o udržení už jeho svěřence čeká jediné utkání před vlastními příznivci, kdy na závěr Zbrojovka hostí Zlín. Už teď je ale jisté, že Brňané zakončí sezonu s nejhorší domácí bilancí. „Nečtu vůbec nic, v tom mám velkou výhodu. Nezajímají mě žádné názory odborníků, pseudoodborníků ani diváků, vlastně nevím, co se děje. Soustředím se jen na to, abych co nejlíp trénoval Zbrojovku,“ dodal brněnský lodivod.