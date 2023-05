Ve svých čtyřiatřiceti letech už si toho brněnský útočník Jakub Řezníček prožil ve fotbale i v osobním životě hodně. Nedělní utkání ale zkušený kanonýr opouštěl v slzách. Nejlepší střelec aktuálního ročníku FORTUNA:LIGY zahodil dvě penalty v šesti minutách a Zbrojovka doma v důležitém duelu padla s Pardubicemi 0:2.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (v červeném) doma padli s Pardubicemi 0:2. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Po celou sezonu táhne Řezníček brněnský klub svými góly, zapsal jich už devatenáct. Jenže v neděli naprosto selhal, ve druhé půli neproměnil za stavu 0:1 hned dva pokutové kopy. „Řezňa je táta od rodiny, něco už si zažil a po takovém zápase brečel rovnou na hřišti. Soucítím s nim, neříkám na něj nic negativního,“ podotkl brněnský kouč Martin Hašek.

V obou případech Řezníčka vychytal pardubický gólman Florin Nita, který vždy výborně vystihl stranu a vyburcoval svůj tým k zisku cenných tří bodů. „Je to asi nejhorší moment mé kariéry, je to pro mě těžké. Ani když jsem udělal nějaké průsery, tak jsem nebrečel kvůli fotbalu, tohle mě ale mrzí, protože se hrálo o důležité body a já to zazdil,“ sypal si popel na hlavu domácí snajpr.

Zahozené šance přišly Líšeň draho, po prohře v Prostějově se propadla mimo baráž

Litovat ale Zbrojovka mohla už úvodního poločasu. Do něj nastoupila velmi pasivně, téměř celých 45 minut se jen bránila. „V první půli jsme byli v hlubokém bloku, což byl náš plán, nechtěli jsme ale být tolik pasivní. Chyběla nám agresivita, nezískávali jsme odražené míče. Když jsme se k balonu dostali, tak jsme chybovali,“ štvalo Haška.

Domácí na svojí pasivitu doplatili, ve 34. minutě poslal Pardubice do vedení Martin Chlumecký. Po rohovém kopu nejprve brněnský brankář Martin Berkovec vytáhl skvělý zákrok, na dorážku už byl ale krátký. „Obdržený gól ze standardní situace zamíchal kartami. Reagovali jsme výraznou změnou o poločase, dali jsme do hry Texlíka (Jiřího Texla – pozn. red.) a získali jsme sílu v rozehrávce,“ hodnotil domácí stratég.

Po změně stran jeho svěřenci začali na hřišti dominovat, postupně si i vytvářeli šance.

FOTO: McDonald’s Cup v Brně: Na Ševčíka se stála fronta, tři školy čeká finále

Brněnský tlak vrcholil po hodině hry, první penaltu Řezníček zahrával v 69. minutě po faulu na Musu Alliho. Druhý pokutový kop si domácí kapitán střihl o šest minut později, když jej fauloval Nita. Pardubický gólman však i podruhé na protihráče vyzrál. „Druhou půli jsme byli lepší, měli jsme zápas aspoň zremizovat. Jde to za mnou, obě penalty jsem kopl hrozně,“ hlesl útočník.

Definitivně Brno zlomila situace ze 76. minuty. Domácí už se radovali z vyrovnání, rozhodčí však gól neuznali kvůli ofsajdu. „Když mužstvo dá do vyrovnání tolik úsilí a nedá dvě penalty, tak ho to hrozně srazí. Kluci ale pokračovali se snahou, dali jsme gól, měl jsem z toho radost, protože si jej Zbrojovka zasloužila dát. Jenže rozhodčí branku neuznali kvůli ofsajdu,“ litoval Hašek.

Tlak Zbrojovky po hektických minutách opadl, s pojistkou tak v nastavení druhé půle přišel Ladislav Krobot.

Titul jako loučení s KP, Bukovská míří do Francie. Byly jsme rodinka, říká

Pardubice v Brně vyhrály 2:0 a bodově se dotáhly na svého nedělního soupeře. „Hrát zápasy o záchranu není těch devadesát minut, o kterých jste jako malý kluk snil. Je to těžší na psychiku, ukáže se, kdo jak obstojí. Bojovat o udržení je asi to nejhorší, hráče i trenéry to prověří nejvíc,“ nastínil brněnský lodivod.

Prohra pro Zbrojovku znamená, že už jen těžko unikne z barážové pozice. Tři kola před koncem skupiny o udržení ztrácí šest bodů na třináctý Jablonec. „Máme o kolo blíž ke konci, náskok na Zlín je stejný, takže v tomto je naše situace lepší. Pardubice nás ale stáhly, to je průšvih. Je blbé, že už vlastně nemáme šanci se z toho vysekat, budeme hrát baráž,“ uznal Hašek.

Zbrojovka Brno - Pardubice 0:2

Poločas: 0:1.

Branky: 34. Chlumecký, 90+5. Krobot.

Rozhodčí: Szikszay – Kubr, Volf.

Žluté karty: nikdo - Hlavatý, Nita.

Diváci: 5218.

Zbrojovka Brno: Berkovec – Nečas (87. Mo. Tijani), Štěrba, Hlavica (46. Texl), Koželuh (87. Hrabina) – Endl – Hladík, Falta, Ševčík, Alli – Řezníček (C).

Pardubice: Nita – Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký – Darmovzal, Sychra (64. Lima), Hlavatý (82. Tischler) – Janošek (64. J. Jeřábek), Pikul (82. Vacek), Černý (90+1. Krobot).