Divíšek je odchovanec pražské Sparty, před jedenácti lety přestoupil do Příbrami, jejíž barvy hájil šest let, než zamířil do Slovácka. V první lize nakupil dvě stě zápasů, v nichž dvakrát skóroval, zahrál si i Evropskou ligu. V uplynulém ročníku odehrál v nejvyšší soutěži za Slovácko kompletních devadesát minut jen v prvním a posledním duelu sezony.