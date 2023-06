První polovinu základní části zvládla Zbrojovka výborně a útočila i na účast ve skupině o titul.Zdroj: Petr Nečas

SNOVÝ ÚVOD. Už před začátkem sezony se mluvilo o tom, že se od brněnského týmu nečekají velké věci. Kádru chyběla šířka, navíc příliš mnoho hráčů ani nesplňovalo přísnější měřítka prvoligové kvality. I nejvěrnější příznivci proto po návratu Zbrojovky mezi elitu byli spíše střídmí.

Jenže Brno překvapilo. Po čtrnácti kolech drželo v tabulce pátou příčku, téměř v polovině základní části tak atakovalo účast ve skupině o titul. Navíc nešlo jen o náhodné výsledky, Zbrojovka získala sebevědomí hned úvodní remízou se Slováckem 2:2, další body přidávala zaslouženě.

„Bavili jsme se o tom, ať si o nás všichni říkají, že jsme adept na sestup, a my jim ukážeme, že to tak není. V první řadě je důležité sbírat body a vzdálit se co nejvíc sestupovým a barážovým příčkám. Chceme být nepříjemní, s Libercem jsme to dokázali a hodláme v tom pokračovat,“ řekl po domácí říjnové výhře s Libercem 3:0 brněnský stoper Jakub Šural. Ani on tehdy ale netušil, do jaké mizérie se jeho tým propadne, ve zbylých jedenadvaceti kolech Zbrojovka zvítězila už jen dvakrát.