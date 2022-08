Ve 20. minutě otevřel skóre poté, co ve vápně zpracoval míč po střele Ševčíka a přesnou střelou překonal brankáře Olomouce Matúše Macíka. „Domácí byli do té doby lepší na míči, kombinovali. Nás první gól uklidnil,“ pravil Řezníček.

Po změně stran se hosté osmělili a svému soupeři byli vyrovnaným sokem. V 70. minutě se jim navíc podařilo navýšit vedení. Nigérijský žolík Wale Musa Alli poslal míč do šestnáctky nabíhajícímu Ševčíkovi, jehož rána se odrazila od břevna do brány. Talentovaný záložník, který v sobotu oslaví dvacáté narozeniny, se prosadil i ve druhém utkání sezony. „Líbí se mi. Všichni vidí, jak je šikovný a fotbalový. Párkrát mu balon ujede, ale to je tím, že chce hrát. Je v něm neskutečný potenciál,“ zdůraznil Řezníček.

Vandasovo K.O., Líšeň skolila Varnsdorf po snové sedmiminutovce

Ševčík mohl skórovat i podruhé, jeho další ránu ale Macík vyrazil. „Michal má technické parametry jako málokdo. Výborné je i jeho vidění hry a myšlenka směrem nahoru. Dokáže si soupeře odstavit tělem a jít do rychlé kličky do ofenzivy. Má taky perfektní střelu. Až plně pochopí i taktickou stránku defenzivy, ve které se už zlepšuje, vyroste z něj vynikající hráč,“ poznamenal Dostálek.

Ten v Olomouci nasadil do hry od začátku i novou akvizici Filipa Součka, jenž přišel na roční hostování ze Sparty v úterý. V záloze po boku Jiřího Texla odehrál celý zápas. „Byla trošku vidět jeho nerozehranost a na konci toho měl kondičně trošku plné zuby, ale výkonem určitě zaujal,“ pochválil Dostálek novou akvizici.

Brňané tak mají po dvou zápasech se silnými moravskými soky Slováckem a Olomoucí čtyři body. „Pro nás super začátek. Máme strašně těžký los a každý bod se počítá. Je super, že nás přijelo do Olomouc podpořit tolik fanoušků, doufám, že přijdou i na další zápas,“ podotkl Řezníček.V příštím kole čeká jeho tým v sobotu od čtyř hodin odpoledne domácí souboj s Mladou Boleslaví.

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 0:2

Branky: 20. Řezníček (Ševčík), 70. Ševčík (Alli).

Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf.

Žluté karty: 36. Texl, 42. Přichystal, 53. Šural, 62. Granečný (BRN).

Diváci: 4636

Sigma Olomouc: Macík – Chvátal, Vraštil, Jemelka, Zmrzlý (81. Šíp) – Breite, J. Sedlák (46. Vodháněl) – Zorvan (73. Beneš), Růsek (81. Poulolo), Navrátil (69. Zifčák) – Chytil.

Zbrojovka Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Granečný - Texl, Souček - Ševčík (88. Fousek), Falta (88. Blecha), Přichystal (60. Alli) - Řezníček (79. Hladík).