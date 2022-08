Slovácko muselo dvakrát dotahovat, od vyrovnácího gólu na 2:2 z kopačky Michala Trávníka v 71. minutě už mělo jasně navrch, ale obrat nedokonalo. Remízu tak bral především nováček z Brna. „Nejsem zklamaný, musím pochválit hráče, jak zápas odmakali a odbojovali. Nevstoupili jsme do něj dobře, byli jsme nervózní, první gól nám ale pomohl," pravil trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Skóre utkání otevřel blyštivý brněnský talent Michal Ševčík ve 21. minutě, kdy stál na konci pohledné akce, při níž zužitkoval přihrávku Jakuba Řezníčka. „Křikl jsem na něj asi čtyřikrát, ať mi to dá. Gól mi strašně moc pomohl. Než jsem ho dal, byl jsem nervózní a ani se mi nechtělo nic vymýšlet. Pak šlo sebevědomí nahoru," líčila brněnská naděje, která za dva týdny oslaví dvacáté narozeniny.

O devět minut později hosté srovnali. Brněnský brankář Martin Berkovec vyboxoval míč před sebe a Daniel Holzer dorážkou poslal míč do sítě. Domácí si ale k překvapení fanoušků vzali hned za dvě minuty vedení zpět. Řezníček, který se proměnil z kanonýra na nahrávače, tentokrát našel Jakuba Přichystala, který se zblízka nemýlil. „Už v přípravě jsem říkal, že si góly necháváme na ligu a v prvním zápase to vyšlo, snad to tak bude pokračovat a nevystříleli jsme se," přemítal Ševčík.

Hosté, které čeká příští týden předkolo Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul, si sice vytvářeli vyložené příležitosti, ale nedařilo se jim vyrovnat. To se povedlo až Michalu Trávníkovi, jenž se při své premiéře v české lize po návratu z Turecka prosadil hned v prvním klání. „Při obou inkasovaných gólech jsme měli trošku smůlu. To ale nic nemění na tom, že jsme hráli proti výbornému soupeři, který má neskutečnou sílu na míči," pravil Dostálek.

Závěr zápasu patřil Slovácku, které gradovalo svůj tlak, ale obrátit skóre na svou stranu už nedokázalo. „Odvážíme si jen bod, což je pro mě málo. Říkali jsme si před zápasem, že nesmíme soupeři nechat okýnka a to se přesně stalo. I když jsme si celý zápas vytvářeli víc šancí a měli víc ze hry, tak na zvrat jsme pak neměli," litoval trenér Slovácka Martin Svědík.

Zbrojovka si tak připsala první bod do tabulky, další zápas ji čeká příští sobotu v Olomouci, která přehrála Baník Ostrava 3:0.

Zbrojovka Brno - 1. FC Slovácko 2:2

Poločas: 2:1

Branky: 21. M. Ševčík, 32. Přichystal – 30. Holzer, 71. Trávník.

Rozhodčí: Radina – Kubr, Leška – Vokoun.

Žluté karty: Falta, Granečný – Hofmann.

Diváci: 8024.

Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Endl, Šural, Granečný – Texl, M. Ševčík (68. Blecha) – Hladík (89. Divíšek), Falta (89. Jambor), Přichystal (71. Alli) – Řezníček (C) (68. Fousek).

Slovácko: Nguyen – Hofmann, M. Kadlec (C), Reinberk (46. Tomič), Doski (68. Šašinka) – Havlík, Daníček – Trávník (79. Kohút), Petržela (89. Brandner), Holzer (79. Siňavskij) – Kalabiška.