Deset minut první půle stačilo na to, aby fotbalisté Zbrojovky odjeli z Liberce s prázdnou. Slovan rozhodl souboj sousedů v tabulce třemi brankami mezi 23. a 33. minutou, kdy se dvakrát trefil Christian Frýdek a jednou Ľubomír Tupta. V závěru hosté snížili po vlastním gólu střídajícího Imada Rondiče. Duel 28. kola FORTUNA:LIGY prohráli 1:3.

Brněnští fotbalisté (v červeném) se vrátili z Liberce bez bodu. | Foto: Petr Nečas

Brněnští vyrukovali proti Slovanu netradičně se třemi stopery, ale od začátku se jim nedařilo a sehráli nejhorší první poločas od loňského srpna. „Šli jsme do jiného rozestavení z důvodů, které nechci říkat. Myslím, že jsme to v něm nezvládli dobře, ale přehodili jsme pozdě. Druhý důvod prohry je opakovaně porušovaný princip bezpečného vedení útoku. Ačkoliv jsme hráli venku a prohrávali, neustále jsme Slovanu dovolovali, aby nás brejkoval, že to bylo 3:0, je ještě možná milosrdné,“ hlesl do kamery O2 TV brněnský trenér Martin Hašek.

Severočeši oplatili nováčkovi soutěže podzimní porážku 0:3, v lize popáté za sebou neprohráli a poskočili na deváté místo soutěže. „S veškerou pokorou musím být spokojený. Věděli jsme, že se pro nás jedná o velmi důležité utkání. Tím spíš, jaké byly v sobotu výsledky. Potřebovali jsme zvítězit a jsem rád, že se nám to podařilo,“ oddechl si domácí lodivod Luboš Kozel.

Po přestávce už Zbrojovka nenašla sílu na odpověď. „Druhý poločas jsme se za prvé snažili, aby to neskončilo debaklem. A za druhé už jsme přemýšleli nad středou, kdy nás čeká mimořádně důležitý duel. Měli jsme k dispozici jen čtrnáct lidí, teď máme dalšího vykartovaného, nešli jsme do druhého poločasu s ambicí otočit zápas na 4:3,“ přiznal Hašek.

Ve středu od půl šesté večer Zbrojovka doma přivítá České Budějovice, které mají jen o bod víc. I proto neposlal do druhého poločasu nejlepšího střelce soutěže a kapitána Jakuba Řezníčka, jehož nahradil Jan Hladík. „Neměli jsme ambici něco s utkáním udělat. Možná to zní trochu nesportovně, když neuděláte vše proto, abychom zápas otočili, ale neměli jsme na to náboje. Byla to jedna bitva, není to válka, ještě máme spoustu dalších bitev a potřebujeme se na ně připravit, ne vykrvácet na té, která byla prakticky ztracená. I proto šel třeba dolů nejlepší ligový střelec Řezníček,“ objasnil Hašek, který koučoval sté prvoligové utkání v roli hlavního trenéra a za Liberec v minulosti hrával.

Brněnští venku v nejvyšší soutěži poosmé za sebou nezvítězili. Ve druhém utkání pod trenérem Haškem nenavázali na minulé vítězství nad Pardubicemi a klesli na třináctou příčku se stejným bodovým ziskem jako čtrnácté Teplice, jimž patří první barážová pozice.

Čtyřiadvacetiletý liberecký záložník Christian Frýdek poprvé v kariéře skóroval dvakrát v jednom ligovém utkání, dosud měl v nejvyšší soutěži jen tři branky a pouze jedinou v této sezoně. „Čekal nás momentálně nejdůležitější zápas sezony. Šlo o to, abychom se udrželi v prostřední skupině. Od začátku jsme byli lepší tým. Dal jsem dva góly, za což jsem moc rád a mohl jsem takto pomoct týmu. Jsem také rád, že jsme nechali Brno za sebou,“ usmíval se rychlonohý záložník.

Slovan doma v lize s Brnem podeváté za sebou neprohrál a bodoval v pátém z posledních šesti vzájemných duelů v nejvyšší soutěži.

Slovan Liberec - Zbrojovka Brno 3:1 (3:0)

Branky: 23. a 33. Frýdek, 29. Tupta - 89. vlastní Rondič. Rozhodčí: Petřík - Vodrážka, Slavíček - Szikszay (video). ŽK: Ghali - Hlavica. Diváci: 1658.

Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý, Purzitidis - Fukala (84. Polyák), Červ, Doumbia (46. Valenta), Ghali - Frýdek (73. Kozák), Tupta (66. Rondič) - Olatunji (84. Varfolomejev). Trenér: Kozel.

Brno: Berkovec - Hlavica (46. Blecha), Tijani, Štěrba (73. Nečas) - Hrabina, Falta, Texl, Granečný - Ševčík, Řezníček (46. Hladík), Alli (64. Fousek). Trenér: Hašek.