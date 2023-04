Už jen lepší skóre dělí fotbalisty Zbrojovky od barážové pozice, na třinácté příčce mají stejně bodů jako čtrnácté Teplice. Taková situace už nenechala v klidu vedení brněnského klubu, které odvolalo trenéra prvního týmu Richarda Dostálka. Na jeho pozici přichází Martin Hašek.

Nový trenér brněnské Zbrojovky Martin Hašek. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Třiapadesátiletý kouč už v úterý odpoledne vede první trénink. „Byl jsem osloven majitelem klubu a rozhodl jsem se tuto nabídku přijmout. Zbrojovka je pro mě historicky velký klub, to za prvé. A za druhé tu vnímám obrovský potenciál, který není podle mého názoru plně využitý. Myslím, že to má co do činění se stadionem – v momentě, kdyby se podařilo na vhodném místě postavit pěkný stadion, zařadilo by se Brno automaticky k top klubům České republiky," sdělil Hašek klubovému webu.

Zbrojovce zbývají odehrát čtyři utkání základní části FORTUNA:LIGY, v neděli od čtyř hodin odpoledne přivítá poslední Pardubice. „Za jeden týden se dá udělat relativně dost práce. Ale v principu, pokud jde o nějakou sérii nepříznivých výsledků, hráči upadají na psychice a hrají hůře, než by hrát mohli. Na poli mentální přípravy se dá udělat v takovém úseku nejvíc práce. Ze dne na den těžko něco naběháte a nezměníte významně organizaci hry, i když něco samozřejmě i tady udělat lze. Nejdůležitější ale je nastavit hlavy, aby hráči nebyli svázaní jarní historií a hráli maximum toho, co umějí, na co jsou fyzicky připravení a třeba to, co předváděli na podzim,“ podotkl nový brněnský trenér.

Hašek odehrál v letech 1991 až 2007 dohromady 272 prvoligových duelů, čtrnáctkrát reprezentoval a sehrál téměř čtyřicet duelů v evropských pohárech. Nastupoval také v Rakousku a Rusku. Jako trenér vedl v nejvyšší soutěži Spartu či Bohemians, celkem ve 112 zápasech.