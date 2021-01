„Jsem rád, že to takhle dopadlo. Od začátku jsem návrat do Brna preferoval jako hlavní možnost. Vracím se s jasným cílem pomoci klubu k záchraně," uvedl pro klubový web Pernica, který ještě v tomto týdnu trénoval na západě Čech.

Třicetiletý stoper přichází do Zbrojovky na půlroční hostování. „Perňa je v rámci soutěže nadstandardní hráč, navíc je to kluk se vztahem ke klubu a k městu. Mám z toho velkou radost. V Brně nastartoval kariéru, nasbíral velké zkušenosti v těžkých zápasech a věřím, že nám teď hodně pomůže. A to nejen v obranné fázi, ale i v kabině," líčil brněnský trenér Richard Dostálek.

Rodák z Boskovic se k týmu připojí po příletu Zbrojovky ze soustředění z Malty. „V neděli hráče přivítat asi nestihnu. Je to teď hodně hektické. V Brně mám pořád byt, ale nájemníka nechci vyhazovat, takže mi klub něco shání. Holky jsou na Moravě, já si tu jen zabalím věci a přesunu se za nimi," pravil Pernica.

Ten v Brně před jedenácti lety začínal svou ligovou kariéru a na jihu Moravy vydržel čtyři sezony. „Když jsem odcházel, bylo mi čtyřiadvacet let, teď už mám něco za sebou, narodila se mi dcera. Jinak se toho ale moc nezměnilo," usmál se Pernica s tím, že kouče Zbrojovky Dostálka zažil ještě jako hráče.

Pernica poté přestoupil do Jablonce, jehož dres oblékal také čtyři ročníky. Před dvěma a půl lety si díky úspěšnému angažmá na severu Čech vysloužil pozvánku do Viktorie Plzeň. Tam odehrál šestačtyřicet prvoligových utkáních, ve kterých zaznamenal tři branky.

Zbrojovku už příští týden čeká důležitý záchranářský souboj v Mladé Boleslavi, kde by Pernica neměl chybět.