Po návratu mezi elitu doma získal jen dva body za remízy 0:0 s Bohemians 1905 a 1:1 s Příbramí. „Do sezony jsme vstoupili špatně, představovali jsme si jiné zápasy. Proti Příbrami jsme si to pokazili sami penaltou, měli jsme jasně vyhrát. V některých utkáních máme trochu smůlu. Věřím, že se štěstí otočí a teď zápas zvládneme,“ vyhlíží nedělní bitvu s Českými Budějovicemi brněnský záložník Adrián Čermák.

V součtu s předchozími sezonami čeká Zbrojovka na domácí vítězství v první lize už jedenáct utkání. V neděli od dvou hodin odpoledne se o prolomení černé série pokusí opět bez fanoušků, kteří kvůli koronavirovým opatřením do Wedos Areny nesmějí. „Brněnští fanoušci jsou super, velmi nás podporují a doma nám chybí. Může to být jeden z aspektů, proč se nám nedaří, jak si představujeme,“ přemítá Čermák.

Zdroj: Deník / Tomáš MarekPřitom na jaře ve druhé lize svěřenci kouče Miloslava Machálka doma neprohráli a válcovali jednoho soupeře za druhým. „Momentálně nám to víc sedělo venku, když nejsou fanoušci, motivace před prázdnými tribunami není taková, i když na to se nemůžeme vymlouvat, pro soupeře je to stejné. Doufám, že sérii zlomíme, odpíchneme se a budeme doma vyhrávat,“ povídá slovenský středopolař.

Do nedělní bitvy nastoupí Zbrojovka podpořená cenným bodem za remízu na hřišti mistrovské Slavie. Zvládla i venkovní duel v Jablonci po výhře 1:0 a v součtu s remízou s Příbramí už tři kola neprohrála. „Většina lidí sice říká, že na Slavii nemáme co ztratit, ale šli jsme tam opravdu minimálně bod získat. Myslím, že jsme pro ni byli dobrý soupeř a každému z nás zvedl duel sebevědomí. I nálada v kabině je jiná než na začátku sezony. Věřím, že nám to pomohlo a každým zápasem budeme ještě lepší,“ míní sedmadvacetiletý Čermák.

Brno sice v lize s Českými Budějovicemi pětkrát za sebou neprohrálo, jenže teď na stadion v Srbské ulici míří rozjetý soupeř. Jihočeši v posledních třech kolech zdolali pražskou Spartu 4:2 na jejím hřišti, poté přetlačili Bohemians 2:1 a doma uhráli bezbrankovou remízu s Plzní.

Svěřenci někdejšího brněnského hráče Davida Horejše se posunuli už na dvanáctou příčku tabulky. Navíc na venkovních hřištích letos ještě neprohráli. „Soupeř se v posledních zápasech dostal do herní i výsledkové pohody. Je silný v brejcích, což potvrdil na Spartě, k tomu přidává precizní defenzivu. Čeká nás hodně náročný zápas a těžká práce, to si uvědomujeme. Věříme nicméně, že jej zvládneme. Minule se nám venkovní bodový zisk nepovedlo doma potvrdit, což bychom rádi napravili,“ informuje na klubovém webu asistent brněnského trenéra Petr Maléř.

Poradit svým nadřízeným může i Čermák, který v Českých Budějovicích strávil tři roky. „Zažil jsem tam krásné období, než jsem se zranil, odehrál jsem dost zápasů. Kádr se sice změnil, ale většinu kluků znám. Kdyby bylo potřeba, rád předám nějaké informace, ovšem naši trenéři vědí o soupeři dost,“ usmívá se Čermák.