I tak předvedli Jihomoravané zodpovědný výkon a nenechali hráče Viktorie do poslední chvíle vydechnout. Přesto si favorizovaný celek odvezl na západ Čech z duelu 21. kola FORTUNA:LIGY výhru 1:0. „V nově poskládané sestavě jsme předvedli statečný výkon proti tak kvalitnímu týmu, jenže proti soupeři jako Plzeň se bez vstřeleného gólu nedá hrát s nadějí na dobrý výsledek. Prohra o gól nás moc mrzí. V naší situaci je o to horší, že nesbíráme body především v domácím prostředí,“ mrzelo brněnského trenéra Richarda Dostálka.

Zbrojovka především v prvním poločase favorizované hosty nepouštěla do velkých příležitostí. Postupem času se projevila její kvalita, ale v největších šancích se zaskvěl domácí gólman Martin Šustr. „Plzeň byla samozřejmě lepší na balonu, fotbalovější, měla víc situací, ale přece jen si myslím, že jsme třeba na bod mohli dosáhnout. Měla mnohem větší příležitosti, než ze které jsme dostali gól,“ litoval zaskakující brněnský kapitán Jakub Šural.

Kompaktně fungující defenziva kapitulovala až v 68. minutě, kdy nedokázala odvrátit do bezpečí míč, který se dostal až k Jeanu-Davidu Beauguelovi, jenž prokázal chladnou hlavu a ve 150. prvoligovém duelu si připsal vítěznou trefu. „Odkopl jsem balon, ale někdo ho vrátil zpátky, skákavý míč se dostal k Beauguelovi, který si ho hodil do strany a prostřelil gólmana. Je škoda, že jsme dostali branku zrovna z takového závaru, chybělo nám trochu štěstí,“ mrzelo obránce Šurala, který nastoupil k padesátému prvoligovému střetnutí.

Při absenci Dreksy i Pernici, který v Brně hostuje z Plzně a nesměl nastoupit kvůli dohodě klubů, upustil brněnský kouč od tříčlenné obrany a nasadil defenzivní čtyřku. Vedle Šurala nastoupil uprostřed Jan Hlavica, na krajích Jan Moravec a Timotej Záhumenský. „Tuhle obranu jsme zvolili z důvodu, že jsme neměli k dispozici Pavla Dreksu a Luďka Pernicu,“ potvrdil kouč.

Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 68. Beauguel (Kaša)

Rozhodčí: Orel – Kříž, Vaňkát – Nedvěd

ŽK: 47. Záhumenský - 41. Al. Čermák

FC Zbrojovka Brno: Šustr – Jan Moravec (88. Endl), Jakub Šural, Hlavica, Záhumenský (77. Fila) – Pachlopník (63. Štepanovský), J. Sedlák, Bariš, Přichystal (88. Šumbera) – Růsek – Hladík (88. Texl)

FC Viktoria Plzeň: Staněk – M. Havel, Kaša, Brabec (C), Limberský – Al. Čermák, Bucha, P. Šulc (90+1. Káčer) – Kayamba (60. Ba Loua), Beauguel (78. Ondrášek), Falta (90+1. Mihálik)

Právě Šural převzal kapitánskou pásku i roli lídra místo Dreksy, který neprošel testem na koronavirus. Obranu hlasitě dirigoval celý duel. „Bohužel kluci nebyli k dispozici, sice jsem mladší, ale služebně v Brně nejdéle, snažil jsem se to vzít na sebe. Jsem rád, že jsem dostal důvěru, ale je jedno, kdo bude kapitán a má pásku na ruce, potřebujeme body,“ řekl čtyřiadvacetiletý zadák.

Brněnští obránci stáli v zataženém bloku, který Viktoria víc než hodinu marně dobývala. „Původně jsme nechtěli hrát v tak hlubokém bloku, ale Plzeň dokázala hrát postupným útokem na hodně přihrávek. Situace v zápase se vyvíjí a když vás soupeř zatlačí před vlastní pokutové území, je otázka taktiky, abychom dokázali z bloku vycházet do rychlých protiútoků a z některého trestat,“ naznačil plán Dostálek.

Defenziva Zbrojovky se otevřela víc až v závěru, kdy se domácí mužstvo hnalo za vyrovnáním. "Byli jsme docela kompaktní, nehráli jsme špatně v bloku, nevzpomínám si, že by Plzeň měla obrovské šance. Jakž takž jsme si s tím poradili, bohužel zase nemáme ani bod, takže je to na nic,“ litoval Šural.

Brněnský kapitán měl ve druhém poločase největší šanci na vyrovnání, jenže zblízka namířil hlavičku jen do náručí gólmana Jindřicha Staňka. „Měl jsem na hlavě asi naši největší šanci, bohužel to dám doprostřed. Nešlo mířit, bylo to rychlé, přede mnou skákal Tonda Růsek a počítal jsem, že to má. Když to netrefil, trkl jsem do toho až na poslední chvíli. Je to škoda,“ hlesl Šural.

V závěru utkání mohli plzeňské vítězství pojistit střídající Zdeněk Ondrášek nebo Adriel Ba Loua, ovšem neuspěli a favorit neměl jistotu triumfu až do závěrečného hvizdu. „Soupeř hrál sympaticky, vytlačoval obranu, takže tam vznikal prostor. Domácí mohli ve středu nastoupit se třemi stopery, asi kvůli zdravotním problémům šli na 4-4-2, ale chlapci byli připravení. Některé zápasy otevřete už v úvodu a nemusíte pracovat až do doby, kdy bude rozhodnuto. Naše mužstvo neodešlo od plánu, drželo se ho a chlapci udělali maximum, aby ocenili Limbu vítězstvím. Je to velký krok pro něho a z pohledu mužstva vůči němu je podstatné, že jsme dovedli utkání do vítězství,“ uvedl plzeňský kouč Adrian Guľa.

Zmínil tím jubilejní čtyřstý start obránce Viktorie Davida Limberského v nejvyšší české soutěži. „Snažil jsem se na to nemyslet a soustředit se na svůj výkon a vyhrát, i když strašně lidí mi to předhazovalo včetně rodiny, takže se tomu nešlo vyhnout. Jsem rád, že mi jubilejní zápas nezhořkl. Je to krásný den – manželka má narozeniny, já čtyři sta ligových zápasů a výhra, takže co víc si přát,“ usmíval se po utkání Limberský.