Všechny obdržené branky, to byla přehlídka defenzivních minel. Taky už po prvním poločase měla Zbrojovka dvoubrankové manko. „Góly byly laciné,“ hlesl domácí trenér Richard Dostálek.

Nejdřív ve 25. minutě Jhon Mosquera dostihl balon na polovině Zbrojovky, obránci Pernica a Jan Moravec před ním zacouvali, takže si dal míč na levačku a krásnou trefou poslal Liberec do vedení. „Při prvním gólu jsme udělali neskutečnou chybu v komunikaci. Místo toho, abychom jednoduchý balon sebrali a hráli, dostaneme branku. Jednoznačně jde za Luďou Pernicou s Honzou Moravcem,“ zmínil Dostálek oba zkušené zadáky.

O devět později Mosquera pohodlně centroval z levé strany do pokutového území, kde Martin Koscelník přeskočil všechny domácí zadáky. Jeho pokus zblízka sice ztlumil na brankové čáře domácí gólman Martin Šustr, jenže míč neudržel a Michael Rabušic pohotově dorážel. „Nedůsledně bráníme hráče, který posílá centr do šestnáctky. U odraženého balonu je povinnost, abychom ho odkopli, jenže z toho byl gól,“ líčil Dostálek.

Pečeť na liberecké vítězství přišla čtvrthodinu před koncem, když Imad Rondič ustál souboj s domácím kapitánem Dreksou, který šel daleko od vápna do skluzu. Liberecký fotbalista posunul míč na Jakuba Peška, který jej poslal přesně pod břevno. „U třetího gólu se ani nebudu bavit, jaká to byla individuální chyba na půlce hřiště,“ litoval brněnský trenér.

Suma sumárum, hladká výhra hostujícího favorita. „Soupeři jsme nabídli našimi chybami velké příležitosti, které dokázal potrestat. Tím jsme se dostali pod tlak a museli jsme utkání otáčet, na což jsme samozřejmě neměli dostatečnou kvalitu,“ uvedl Dostálek.

Zbrojovka si dopředu kromě nebezpečného pokusu Ondřeje Vaňka z úvodu duelu takřka nic nevytvořila. Brněnský kouč sice v porovnání s utkáním v Mladé Boleslavi nasadil dva útočníky Daniela Filu a Jana Hladíka, jenže ti se neprosazovali proti libereckým stoperům.

Hosté také sbírali odražené míče. „Většinu balonů jsme hned ztratili, odražené míče jsme moc neměli. Jejich stopeři to neměli tak těžké, hráli vše na své hráče a hned chodili do brejků. Určitě musíme vepředu víc podržet balon,“ nabádal záložník Jiří Texl. Zimní posila z Olomouce nastoupila poprvé v brněnské základní sestavě.

Návrat do Brna, kde odstartoval prvoligovou kariéru, si aspoň užil liberecký forvard Rabušic. „Hrál jsem tu po delší době a rád se do Brna vracím. Tady jsem začínal a učil se od zkušených kluků. Pocházím padesát kilometrů odsud, pořád je to pro mě výjimečný zápas,“ pronesl útočník, který pochází z Třebíče.

Stylově gólem oslavil dvoustý duel v nejvyšší české soutěži. „Vše klaplo, vezeme strašně důležité tři body. Nic jsem vypisovat nechtěl, ale kluci mě celý den hecovali, že to je dvoustý start a Brno, takže jestli nám to trenér dovolí, něco do kabiny koupím,“ vzkázal Rabušic.

Liberec před víkendem poskočil na pátou příčku tabulky, Zbrojovka zůstala šestnáctá.

Zbrojovka Brno - Sllovan Liberec 0:3 (0:2)

Branky: 25. Mosquera (Karafiát), 34. Rabušic, 76. Pešek (Rondić)

Rozhodčí: Marek – Šimeček, Ratajová

ŽK: 17. Záhumenský, 64. Jakub Šural, 83. M. Vintr (všichni Brno)

Hráno bez diváků

FC Zbrojovka Brno: Šustr – Jan Moravec (46. Bariš), Dreksa (C), Pernica, Jakub Šural – Pachlopník (66. Štepanovský), Texl (76. J. Sedlák), Vaněk, Záhumenský (46. Šumbera) – Fila (46. M. Vintr), Hladík.

FC Slovan Liberec: Knobloch – Jugas, Mikula (C), Koscelník, Chaluš – Pourzitidis (84. Mara), M. Sadílek (84. Michal), Karafiát – Pešek (77. Fukala), Rabušic (58. Rondić), Mosquera (84. Faško).