Co tedy na sestup říkáte?

Samozřejmě je to všechno nešťastné, protože byla možnost, aby se mužstvo v lize udrželo, shodou okolností to nešlo a jde zpátky do druhé ligy. Pevně věřím, že Zbrojovka hned postoupí zpátky. Sice jsem z toho vyskočil, ale člověk samozřejmě přemýšlí, proč to nevyšlo.

Co považujete za hlavní okolnosti pádu?

Určitě byl jeden z hlavních faktorů, že Brno nebodovalo na domácím hřišti, takové body do tabulky chybějí. Další klíčová věc je střílení branek, s tím má problém víc mužstev, která se pohybují ve spodní polovině tabulky, nešlo jen o Zbrojovku. Když se tým do ligy nějakým způsobem dostane, chce se tam udržet. Škoda, že to nedopadlo.

Myslíte, brněnský kádr měl na udržení nejvyšší soutěže?

Takhle poskládané mužstvo bylo srovnatelné minimálně s týmy ve spodní část tabulky, pět šest celků bylo po herní stránce vyrovnaných, ale rozhodují maličkosti. Brno doma nebodovalo s týmy z dolní poloviny tabulky, které mělo okolo sebe. To je jasně dané pravidlo, že v boji o záchranu musíte bodovat s mužstvy okolo vás.

Pomohl by podle vás nějaký včasný zásah do týmu, třeba v zimní přestávce?

To je hrozně složitá otázka, spíš na hlubší interní rozbor, jaké má klub finanční možnosti, koho vůbec mohl přivést, do toho nevidím. Kdyby se možná přivedl jeden hroťák, který by góly střílel, třeba by šlo o rozhodující faktor. Otázka je, jestli byl kde vzít.

Z mužstva jste před rokem odešel, i tak na vás dolehl sestup?

Zamrzelo mě to, protože stálo kus práce, zvlášť poslední rok, aby se postoupilo. Samozřejmě mě to mrzí vůči fanouškům, lidem v klubu, kteří dělají maximum. Liga je fakt náročná na chod. Je škoda, že Brno sestoupilo, jsem z toho smutný.

Napadlo vás, že byste se vrátil a bývalým spoluhráčům pomohl?

Ze začátku jsem měl v mysli, jak by to asi bylo, ale pak jsem myšlenky zahnal. Rozhodl jsem se napevno, že s kariérou skončím a naskočil do civilního života. Člověk musí dát emoce stranou.

Ulevilo se vám, že teď nemusíte řešit druholigové starosti?

V té situaci už jsem byl, taky jsem z ligy spadl. Tlak je tam fakt obrovský, na hráče, realizační tým, na celý klub. Teď jsem zase v jiném tlaku, to si nevyberete. Ze sportovní stránky vím, o čem je záchrana a jak velký tlak na vás doléhá, když klub už ví, že padá.

Proč si myslíte, že se Brno hned vrátí do první ligy?

Jsem v kontaktu s lidmi a věřím, že se dělají správné kroky do další sezony. Klub bude dál, poučí se z chyb, udělá vše tak, aby se postoupilo a Brno hrálo v lize dlouhodobě.

Je podle vás lepší stavět na současném kádru, nebo přivést spíš nové hráče?

Když mužstvo spadne, je potřeba osu zanechat, aby se na ni mohli hráči dál nabalovat. Nevím, jak k tomu Brno dál přistoupí, možná odejde čtyřicet procent mužstva, to je fakt otázka. Když se spadne, je to obrovsky složité, než se vše dá dohromady, aby se mužstvo vrátilo zpátky. Roli hraje spousta dalších věcí, finanční možnosti. Brno v tomhle problém nemá a určitě je schopné postavit konkurenceschopné mužstvo, aby postoupilo.

Jak vidíte konkurenci v novém druholigovém ročníku?

Otázka je, jaká se vůbec udělá šablona, zda se vrátí zpátky k tomu, aby jeden celek hned postoupil a dva šly do baráže. Zatím nevím, jak by se mělo hrát, třeba ještě existuje možnost, že by Brno zůstalo v lize. Někdy to tak vyjde.

Že by zůstalo v lize osmnáct týmů? Ligová fotbalová asociace tuhle možnost zamítla.

Takže Brno i Příbram budou chtít hned zpátky, stejně tak Opava, Dukla se musí zvednout, tuhle sezonu měnila trenéra, do další půjde v konsolidované formě, Ústí může hrát dobrou roli, Líšeň má zase ambice. Liga se určitě o kus zkvalitní, teď se hrálo jen ve čtrnácti, pět, šest mužstev bude určitě nahoře. Týmy si ze šedesáti či sedmdesáti procent zachovají hráče a pokusí se dostat zpátky, ale víc ukáže až soutěž.