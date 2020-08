To odpovídá sumě, které se brněnský klub vzdal před jednáním grémia Ligové fotbalové asociace před hlasováním o rozšíření nejvyšší soutěže na osmnáct účastníků. „Přibližuje se to částce, které jsme se museli vzdát,“ potvrdil klubový boss.

Název společnosti brzy ponese také stadion v Srbské ulici. Stane se z něj Wedos Arena. „Brno jsme si vybrali, protože se nám líbilo jednání ze strany klubu, taky je to město mladých lidí. Chceme ukázat, že z hlediska rozpočtu i malý David může porazit velké kluby. Stejné je to v našem oboru, přestože jsme z vesnice, stali jsme se největší hostingovou firmou na trhu. Chceme Zbrojovce přinést štěstí,“ přiblížil předseda představenstva společnosti Josef Grill.

O společnosti

Wedos Internet sídlí v Hluboké nad Vltavou, kde má i dvě soukromá datacentra. Ve správě má téměř 360 tisíc internetových domén. Pro registraci domén má akreditaci od českého registru CZ.NIC, evropského registru EURid a od nadnárodní organizace ICANN, která dohlíží na celosvětovou síť Internet. Řadu let experimentuje s chlazením serverů v oleji a jejich druhé datacentrum bude tuto technologii plně využívat. Wedos chce také dokázat, že olejové chlazení je klíč k ekologickému využití odpadního tepla ze serverů. Druhé datacentrum bude přes vodní okruh napojené na městský bazén, který bude celý rok vyhřívat.

Wedos podporuje také Dynamo České Budějovice, které před rokem postoupily do nejvyšší soutěže a v jejím uplynulém ročníku skončily sedmé. „Očekávám, že příchodem Wedosu se ve Zbrojovce může odehrát to samé co v Dynamu,“ pronesl Bartoněk.

Společnost z Hluboké nad Vltavou teď svou podporu dělí mezi oba kluby. „Pokračujeme v pozici hlavního partnera Dynama, na které jsme taky museli malinko ušetřit,“ potvrdil Grill.

Titulární partner Zbrojovky zůstává brněnská společnost Synerga, se kterou klub vstupuje již do čtvrté sezony spolupráce.