Zbrojovka začala přípravu s Koželuhem, klub pro jaro počítá i se Ševčíkem

Hráčův agent totiž v pondělí oznámil, že se Přichystal od léta dohodl na spolupráci se Sigmou. Z toho důvodu jej Zbrojovka uvolnila hned. „Jeho pohled se malinko změnil. Nevím, na základě čeho, ale projevil zájem odejít, tak odešel. Jestliže už teď dal najevo, že nechce hrát za Zbrojovku, myslím, že není zapotřebí ho přesvědčovat,“ objasnil Požár.

Přichystal hrál v brněnském klubu od dorosteneckých let, v první a druhé lize nastřádal dohromady 126 zápasů. „Kuba byl jeden z nejdéle sloužících hráčů v klubu a myslím, že taky v minulosti přemýšlel o nějaké změně. S realizačním týmem i majitelem jsme se však bavili o tom, že to u nás ještě může být pro Kubu výzva. Měli jsme pocit, že ho to bude motivovat, ale potom se někde stalo něco, co jeho názor změnilo. To už jsme neuměli ovlivnit,“ podotkl Požár.

Přichystal v letošním ročníku zasáhl do devíti prvoligových utkání a jednou skóroval. „Věříme, že se Jakubovi bude u nás dařit. Od jeho příchodu si slibujeme zvýšení konkurence v kádru. K týmu se připojí během středy po doladění administrativních detailů,“ řekl sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Po odchodu sedmadvacetiletého záložníka či útočníka brněnský klub uvažuje o možné náhradě. „Nastupoval buď v základní sestavě nebo v průběhu utkání, byť na podzim měl zdravotní problémy. Aktuálně tady máme hráče, kteří na straně můžou hrát a hráli na podzim, ale samozřejmě se poohlédneme po možnostech, abychom doplnili stav i z hlediska tréninkového procesu a také z pohledu variant pro trenéra, jak může do utkání případně vstoupit,“ dodal Požár.