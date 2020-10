Není se čemu divit. Svěřenci kouče Miloslava Miloslava mají po šesti utkáních v tabulce nejvyšší české soutěže jediný bod za domácí bezbrankovou remízu s Bohemians 1905, jinak se výsledkově i herně trápí. Prvoligový peloton uzavírají. „Jsme zklamaní. Chtěli jsme a mohli vyhrát, prostě jsme to nezvládli,“ litoval brněnský útočník Jakub Přichystal.

V předchozích kolech se ještě daly porážky vysvětlit výraznými hráčskými absencemi, jenže proti Karviné už ze stabilních lídrů scházel víceméně jen stoper Pavel Dreksa. „Mluvil jsme s fanoušky, kteří ovšem nevědí, jak obrovské problémy máme se zdravotním stavem hráčů. Tento týden přišly zase další jobovky, onemocnění Černína, Pachlopníka i trenéra Dostálka, to je další oslabení,“ líčil Machálek.

K nim přibyl nováček v mužstvu a jeden z nejlepších domácích fotbalistů proti Karviné Rudolf Reiter, který musel střídat čtvrt hodiny před koncem. „Bylo to vynucené kvůli zranění lýtkového svalu. Mám obavu, že to bude zase delší léčení. Neustále se to opakuje, někdo se uzdraví a jiný zdravotně vypadne,“ dodal Machálek.

Prohra s Karvinou má dva hlavní jmenovatele: zahozené šance a hrubou minelu gólmana Martina Šustra. „Uděláme tři chyby a hosté dvě potrestají, my ze čtyř jejich nepotrestáme ani jednu. Chyby jsou školácké, ale když nedáme gól, nevyhrajeme. Bod by byl pro nás stejný, potřebovali jsme tři a nemáme žádný,“ mrzelo brněnského zadáka Jakuba Šurala.

Šustr mohl po hodině hry pohodlně odkopnout míč, jenže zkoušel kličkovat proti Michalu Papadopulosovi, míč mu tekl a brněnský gólman fauloval. „Překvapuje mě, že se Šustr po zkušenostech z přípravy, kdy tohle udělal ve dvou utkáních, do toho pustí potřetí. Vysvětlíme si to s ním. Nemyslím, že zápas byl od všech našich hráčů odmakaný úplně na krev. Některé věci jsme měli dohrát lépe a z toho plynou chyby, které nás potom vraždí,“ hlesl Machálek.

Rozhodčí Pavel Královec okamžitě pískl pokutový kop, pak ještě situaci přezkoumal u videa, ale svůj verdikt nezměnil. „Rozhodčí zkontroloval VAR a penaltu jsme kopali oprávněně. Ve druhém poločase jsme hráli s větrem v zádech a nabádali hráče, aby napadali každou rozehrávku, zpětnou přihrávku. Vyšlo to a Papadopulos dodržel pravidlo, že faulovaný hráč nemá kopat, i když byl určený,“ sdělil karvinský trenér Juraj Jarábek.

K exekuci pokutového kopu se postavil Albánec Kristi Qose, nenechal se prodlevou rozhodit a chladnokrevným vršovickým dloubákem poslal Karvinou do vedení. „Vzal to na sebe panenkovským způsobem, což byl pro nás infarkt, ale penaltu proměnil,“ oddechl si Jarábek.

Druhý karvinský gól přidal v 67. minutě Tomáš Ostřák po rychlém kontru, kdy obelstil zadáka Jana Hlavicu a zakončil do protipohybu Šustra. „Jsem velice rád za tři body a gól je bonbonek navíc. Byl jsem v rychlosti před obráncem, jen jsem to sekl, aby mi prošel. Pak už to bylo jednodušší, brankář vyběhl a dal jsem to kolem něj,“ komentoval první gól v nejvyšší soutěži Ostřák.

Sedm minut před koncem navíc po druhé žluté kartě uviděl červenou domácí útočník Antonín Růsek. „Nezbývá nám nic jiného, než tohle období přečkat a po přestávce začít opravdu reprezentovat Brno na úrovni, kterou si představujeme my a zejména fanoušci. Nejsme úplně důstojný soupeř,“ uznal kouč Machálek.

Po pěti prohrách ze šesti kol už se přetřásá také jeho budoucnost u prvoligového mužstva. „To není otázka pro mě. Svoji budoucnost si dokážu představit kdekoli, jsou důležitější věci než fotbal. Hra, kterou předvádíme, samozřejmě neuspokojuje ani mně,“ doplnil brněnský trenér.

Zbrojovka Brno – MFK Karviná 0:2 (0:0)

Branky: 58. Qose (pen.), 67. Ostrák

Rozhodčí: Královec – Mokrusch, Dohnálek – Doubravský

ŽK: 41. Růsek, 73. Šural (oba Brno).

ČK: 83. Růsek (Brno)

FC Zbrojovka Brno: Šustr – Štepanovský (C), Jakub Šural, Hlavica, Jan Moravec – Reiter (77. Šumbera), Vaněk (66. Koudelka), J. Sedlák, Hladík (53. A. Fousek) – Přichystal, Růsek

MFK Karviná: Neuman – Ndefe, Santos, Šindelář (C), Twardzik – Mikuš (70. Smrž), Herc (87. Dramé), Qose, Bartošák (83. Mangabeira) – Ostrák (83. Guba) – Papadopulos (87. Haša)