Duel skončil předčasně pro nedávno uzdraveného Jakuba Přichystala i posilu z Líšně Jana Hlavicu. „U Kuby Přichystala to snad nebude nic vážného. Honza Hlavica má bohužel pravděpodobně zlomený podočnicový oblouk, po utkání odjel na vyšetření. To mne mrzí asi nejvíc. Už dřív se zranil Ondra Pachlopník, který by snad v sobotu už měl trénovat. Komplikace se nám vrší hned na startu,“ smutnil po utkání na klubovém webu brněnský kouč Miloslav Machálek.

První poločas odehrál i ukrajinský záložník Jevhen Pidlepenec, jehož Zbrojovka zkoušela. Po zápase se s ním však rozloučila. „Žeňu jsme chtěli vidět v akci, po dvou trénincích to neměl snadné. Rozhodli jsme se nicméně, že to ukončíme a pokračovat s námi nebude,“ vysvětlil kouč.

Na hřišti druholigového nováčka dal příležitost dvěma rozdílným jedenáctkám. Už v prvním poločase mohli jeho svěřenci vést, jenže penaltu Ondřeje Vaňka zneškodnil gólman Pavel Halouska, který do Blanska zamířil z Líšně.

Po přestávce potrestal chybu brněnského brankáře Martina Šustra pohodlně skórující Martin Žák. V závěru pak z přímého kopu zvýšil Filip Žák. „Prohra není v této fázi sezony tak hrozná, spíš mne mrzí výkon. Bezkrevný, bez emocí, mělo to daleko k tomu, jak náš fotbal vypadal na jaře. Věděli jsme, že když rozmělníme osu týmu do dvou jedenáctek, může to být problém, ale zápas nám jednoznačně ukázal, že takto do ligy vstoupit nemůžeme. Na druhou stranu je to poučné, hráčům to mohlo otevřít oči. A vidí, že pokud jsou o sobě přesvědčení, že jsou ligoví, nemusí to být vždy pravda,“ povídal Machálek.

Blansko vedle gólmana Halousky vyzkoušelo proti Zbrojovce dva záložníky - Tomáše Vasiljeva ze Slovácka, který jaro také strávil v Líšni, a Lukáše Kaniu z ostravského Baníku. Pomohli k překvapivě výhře. „Bylo to dle představ. Ukázali jsme svou kvalitu a hráli celých devadesát minut. Už se tam projevuje naše práce. Dobře jsme organizovali hru a jsme rádi, že jsme zápas s tak kvalitním soupeřem zvládli a vyhráli,“ liboval si blanenský kouč Oldřich Machala.

Blansko – Zbrojovka 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 58. Holek, 81. Žák. Rozhodčí: Marek – Nejezchleb, Machorek.

Blansko – 1. poločas: Halouska – Sukup, Šustr (C), Štrbák, Buchta – Kopičár, Lahodný, Vasiljev, Kania – Holiš, Harba. 2. poločas: Maňák – Sukup, Huška, Štrbák, Buchta (68. Klusák) – Lahodný, Kopičár, Žák, Kania (57. Přerovský) – Machalík, Holek.

Brno – 1. poločas: Floder – Štepanovský, Dreksa (C), Endl, Bariš – Pidlepenec, J. Sedlák, Vaněk, Šumbera – Přichystal (31. Zikl), Růsek. 2. poločas: Šustr – Černín, Hlavica (50. Endl), Šural – Čermák – Hladík, Jambor (77. Růsek), Koudelka, Fousek – Zikl, Vintr.