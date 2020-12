Východočeši rozhodli ve svém azylu v pražském Ďolíčku, kde hrají kvůli vlastnímu nevyhovujícímu stadionu, dvěma slepenými brankami krátce po změně stran. V 52. minutě otevřel skóre Emil Tischler a o dvě minuty později navyšoval vedení David Huf. Brno vsítilo kontaktní branku pozdě, premiérový prvoligový gól si Ondřej Pachlopník schoval až do nastavení druhé půle. „Domácí si za první poločas vítězství zasloužili.Problém je ten, že jsme udělali dvě nevynucené chyby. Damián Bariš uklouzne a Jakub Šural nepokryje hráče na zadní tyčce, a pak jim Šural nachystá hřebík do rakve. Těžko se pak vracíte do utkání. Jenom jsme snížili a nestačili vyrovnat,“ prohlásil brněnský trenér Miloslav Machálek.

V Ďolíčku Zbrojovka narukovala do utkání i s navrátilcem do sestavy Ondřejem Vaňkem a uzdraveným Adamem Fouskem, kteří ovšem v prvním klání po comebacku příliš nepřesvědčili. Zbrojovka v prvním poločase pardubickému tempu nestačila, přesto se mohla dostat do vedení. Pachlopník ovšem mířil jen do břevna. „Všechno mohlo být jinak, kdybych tu šanci proměnil,“ litoval dvacetiletý záložník. Ještě víc Brňany mrzela ztráta zraněného Jana Moravce, jenž odstoupil ze hry ve třiadvacáté minutě.

Po bezbrankové první půli Machálek vyměnil střed zálohy, když Vaňka nahradil Antonín Růsek a Jana Sedláka mladičký David Jambor. V 64. minutě navíc brněnský stratég vyslal do hry Jana Hladíka, jenž vyměnil Fouska „Střídání nám vyšla Hladík s Růskem hru zvedli,“ pochvaloval si Machálek.

Ani zlepšený výkon Zbrojovce dlouho ke gólu nepomohl. Až v první minutě nastavení přišla Pachlopníkova chvíle, kdy se prosadil ze skrumáže před pardubickou bránou. Vyrovnat se ovšem Brnu nepovedlo. „Byl to sice můj první gól v lize, ale ne moc šťastný. Radši bych bral body. Snad dám někdy gól, který k ním pomůže,“ zmínil Pachlopník.



Pardubice tak v souboji noviců prokázaly, který ze zelenáčů se mezi elitou chytil výrazně lépe. „V závěru jsme si to trochu zkomplikovali, ale hlavně, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Musím poděkovat klukům za výborný výkon a bojovnost,“ vyzdvihl kouč Pardubic Jaroslav Novotný, jehož svěřenci jsou senzačně na páté příčce před Plzní.



To Zbrojovka má v suterénu úplně jiné starosti, zlepšit náladu si může ještě ve třech zápasech do krátké zimní pauze.

K prvnímu z nich nastoupí ve středu od dvou hodin odpoledne na domácím hřišti proti Slovácku. „Aktuální postavení v tabulce máme v hlavách, ale nemůžeme se tím nechat rozhodit. Je na nás, abychom začali podávat adekvátní výkony,“ doplnil Pachlopník.

FK Pardubice - Zbrojovka Brno 2:1 (0:0)

Branky: 52. Tischler, 54. Huf - 90.+1 Pachlopník. Rozhodčí: Pechanec - Mokrusch, Poživil. ŽK: Hlavatý, Cadu, Čelůstka - Sedlák, Bariš, Šural.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Hlavatý (75. Cadu), Solil (90. Hušek), Ewerton (82. Sláma) - Huf (75. Petráň). Trenér: Novotný.

Brno: Floder - Moravec (23. Bariš), Dreksa, Gajič, Šural - Vaněk (46. Růsek), Sedlák (46. Jambor), Pachlopník, Šumbera, Fousek (64. Hladík) - Přichystal (77. Čermák). Trenér: Machálek.