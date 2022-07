Gólman se sto třiadevadesáti starty v nejvyšší české soutěži je mládežnickým odchovancem Zbrojovky, do A týmu se však neprosadil. V roce 2007 se proto stěhoval zpět do rodného Znojma, kde strávil sedm sezon a byl u historického postupu klubu do první ligy. Z jihu Moravy následně přestoupil do Jablonce, kde se stal dlouholetou oporou a připsal si šestašedesát čistých kont. V posledních dvou ročnících plnil roli brankářské dvojky.