Jeho nedělní trefa na domácím hřišti proti Liberci v 51. minutě měla větší váhu, při výhře 3:0 je totiž označená jako vítězná. „Už jsme si říkali, že to musíme prolomit a pomoct i my obránci. Trvalo to dlouho, ale jsem rád, že gól padl a že nás nastartoval,“ popsal Šural, který v nejvyšší soutěži skóroval teprve podruhé ze 64 utkání. „Čekal jsem na gól dlouho, nějaký jsem měl před zraněním, ale tuto sezonu žádný,“ ulevilo se mu.

Také brněnský kouč Richard Dostálek si uvědomuje, že bez gólové podpory defenzivních fotbalistů se Zbrojovka dlouhodobě neobejde. „Je dobře, že se prosadil i někdo jiný, doposud jsme se celkem trápili při standardních situacích v útoku, neuměli jsme se prosadit a pořád se spoléhalo, že to dobře kopneme a najdeme Řeznu. Přínos stoperů a středových hráčů, kteří tam nabíhají, tady musí být, jinak by mužstvo nefungovalo,“ poznamenal trenér.

Šural prokázal největší přehled i důraz ve skrumáži po rohovém kopu Michala Ševčíka. „Kuba byl v pravý moment na správném místě. Balon se několikrát odrazil, mohl to kopnout někdo jiný před ním, ale vyšlo to na něho, takže dobrá práce,“ hodnotil Dostálek.

Služebně nejstarší hráč v brněnské kabině se nyní v klubové střelecké tabulce zařadil po bok pěti spoluhráčů na třetí místo za Řezníčkem a Ševčíkem. Všichni se trefili jednou. „Zmínka na to padla před nějakou dobou, ale je jedno, kdo góly dává. Řezňa se Ševou mají obrovskou kvalitu dopředu a je jen dobře, že branky střílejí,“ řekl šestadvacetiletý obránce.

Brněnská defenziva navíc pod jeho taktovku podruhé v sezoně udržela nulu. „Všichni jsme měli v hlavách, že dostáváme moc gólů. Myslím, že jsme ofenzivní tým, takže branky budou padat, ale pro Berkyho i pro nás je důležité, že si zvedneme sebevědomí,“ zmínil Šural i brněnského gólmana Martina Berkovce.

Los MOL Cupu

V osmifinále MOL Cupu se Zbrojovka utká s Teplicemi na jejich hřišti. Vyškov míří v poháru do Zlína. Úřední termín je sobota 19. listopadu.

Šakvický rodák v žádném ze třinácti prvoligových utkání nescházel v základní sestavě, pouze dvakrát nezůstal na hřišti do závěrečného hvizdu. Teď už podruhé za sebou hrál uprostřed obrany od začátku s Janem Hlavicou, předtím s Janem Štěrbou a většinu sezony s Lukášem Endlem. „S Hlavem už jsme něco odehráli ve druhé lize, nemám s tím vůbec problém. Enďa, Hlave i Štěrbis jsou všichni super kluci a necítím mezi nimi žádný rozdíl,“ podotkl Šural.

Endl naposledy hrál v půlce října proti Hradci Králové, od té doby je v péči lékařů. „Doufáme, že se pomalu zapojí do tréninkového procesu. Nakonec se zranění ukázalo složitější, než jsme si po zápase mysleli. Řešil se koňar, ale byla to nějaká nepříjemná věc ve svalu. Musíme být trpěliví,“ nabádal Dostálek.

Naopak podruhé za sebou se v základní sestavě objevil nigerijský štírek Wale Musa Alli, jenž na levé straně pořádně větral liberecké zadáky. „Snažím se dělat sto procent pro tým, na levé straně se cítím komfortně. Mohu si dát míč na pravou nohu a funguje mi to. Chci dávat góly a sbírat asistence, ale někdy to nevyjde. To je fotbal,“ uvedl Alli.

Letní posila už si na hřišti se spoluhráči evidentně rozumí. „Alli poslední dobou pracoval velmi slušně a myslím, že i přivykl kolektivu, který ho přijal skvěle. Teď se dostává do takové herní pohody a je to vidět na hřišti,“ uvedl Dostálek.

Proti Liberci trefil jedenadvacetiletý fotbalista z Lagosu břevno a snažil se také o střely, často ovšem centruje. „Není to o tom, že byl měl jen dávat centry do pokutového území. Samozřejmě kopací technika slabší nohou je u něj, řekl bych, mizerná. Je silný tím, že to bere na pravou nohu a snaží se prostrkávat nebo zakončovat,“ přiblížil Dostálek.

Alli přihrávky pravidelně adresuje kanonýru Řezníčkovi. „Je to dobrý střelec a když ho vidím, je můj úkol rychle mu dát balon,“ potvrdil nigerijský rychlík.

Také proto čtyřiatřicetiletý Řezníček s deseti brankami vládne kanonýrům nejvyšší soutěže, což nečekal ani jeho trenér. „Kdo z vás si to dokázal představit?“ reagoval na dotaz a dodal: „Vím, že Kuba góly dávat umí. Byl jeden z nejdůležitějších článků postupového mančaftu. Přáli jsme si a doufali, že naváže na střeleckou formu z loňské sezony. Navázal na ni díky práci, kterou dělá, a přístupu, který momentálně má. Panuje oboustranná spokojenost,“ pronesl brněnský kouč.

V sobotu od tří hodin odpoledne se kapitán Zbrojovky pokusí rozšířit svůj střelecký účet v Českých Budějovicích. Brňané usilují o třetí prvoligovou výhru v řadě. „Chce to nějakou sérii. Pokusíme se co nejlíp nachystat a třeba to vyjde,“ vyhlížel zadák Šural.