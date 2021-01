Po čtrnácti kolech letošního ročníku patří brněnskému celku šestnáctá pozice z osmnácti mužstev. Poslední tři spadnou o patro níž. „Je mi smutno, že se to týká brněnského mužstva, ale doufám, že se popere a podaří se mu zachránit,“ přeje si někdejší hvězdný brněnský záložník Jan Maroši.

Deník Rovnost se zaměřil na sedm aspektů, které provázejí brněnské fotbalisty.

MÁLO GÓLŮ. Zatímco v loňském druholigovém ročníku Zbrojovka ničila protivníky kanonádami, po postupu v ofenzivě tápe. Ve třiceti kolech minulé sezony nasázeli Brňané 75 branek, první Pardubice jich měly o dvacet méně. Ve čtrnácti letošních kolech má Zbrojovka jen dvanáct gólů.

Horší jsou pouze Příbram a Opava s deseti, které odehrály o jeden, respektive o dva duely méně. „Zbrojovka se nechala ukolébat výsledky ve druhé lize, střílela strašně moc branek. V první lize však hraje proti jiným obráncům, mužstva mají daleko kvalitnější defenzivu. Když Brno dostane gól, těžko to dohání,“ říká legendární fotbalista Zbrojovky Karel Jarůšek.

POSILY. S tím souvisejí také posty, které brněnský celek potřebuje zesílit. Zbrojovce schází kreativita v ofenzivě, vázne rychlost kombinace. „Moderní fotbal je o rychlosti a křídelních hráčích, kteří dovedou dát balon do šestnáctky. Potom je potřeba někdo, kdo umí zakončovat. Možná z osmdesáti procent padají branky uvnitř vápna po centrech, což je celosvětový trend,“ poznamenává bývalý reprezentační záložník Jarůšek.

Proto je důležité, aby brněnský celek prodloužil hostování rychlonohého Rudolfa Reitera z Baníku Ostrava. Útok se pokusí pozvednout Martin Zikl, jenž se vrací z hostování v druholigovém Prostějově.

ZMĚNA TRENÉRA. Miloslav Machálek se kvůli roli kouče na plný úvazek vzdal civilního zaměstnání na krajském úřadě v Olomouci. Před víc než rokem usedl na lavičku Zbrojovky, jenže v půlce prosince jej vystřídal dosavadní asistent Richard Dostálek. „Je to pro něj velká příležitost. Jednou člověk začít musí, bohužel to není dobrá doba. Má velký úkol zachránit ligu, přes zimu dát mužstvo dohromady hlavně po psychické stránce. Brňané se potřebují v úvodu jara odpíchnout, aby se jim lépe dýchalo. Pokud Ríša bude takový buldok, jako býval hřišti, může se mu to podařit,“ povídá Maroši.

FAKTOR VANĚK. Jde o největší hvězdu brněnského mužstva, nejlépe placeného fotbalistu. Jenže Ondřej Vaněk neměl důvěru bývalého kouče Machálka. „Musí být ten, kdo usměrňuje hru, dává jí myšlenku, ale neměl takovou herní vytíženost,“ všímá se Jarůšek.

Po nástupu Dostálka dostal opět šanci, gólem a nahrávkou se podílel na domácí výhře 2:1 nad Slováckem, jenže víc bodů v produktivitě na podzim nezaznamenal. „Vaněk je výborný na standardky, rohy a trestné kopy, ale trenér od něho musí chtít víc, aby vyprodukoval přihrávky, ze kterých jsou šance. Musí být vidět, být osobnost. V krátké přípravě potřebuje přesvědčit, že je lídr, nebo hrát nemůže, nic jiného neexistuje,“ podotýká československý šampion se Zbrojovkou z roku 1978 Jarůšek.

POST GÓLMANA. Zkušenější Martin Šustr odchytal šest utkání a obdržel devět branek, Jiří Floder naskočil do osmi duelů a lovil míč ze sítě osmnáctkrát. „Měla by se ustálit brankářská jednička, ani pro jednoho není dobré, když se střídají. Důležitá je symbióza mezi defenzivními hráči a gólmanem. Nemůžu říct, že by dostali hrozné branky a zavinili porážky, ale musí vychytat něco navíc. Jeden z nich by tu roli měl zastat,“ uvažuje Jarůšek.

NA ÚKOR FAVORITŮ. Zbrojovka ze čtrnácti kol vydolovala jen devět bodů, ovšem tři brala po výhře 1:0 na hřišti druhého Jablonce a jeden za remízu 1:1 na trávníku lídra pražské Slavie. „Zbrojováci nejsou odevzdaní, na tom můžou stavět, kromě Sparty (prohra 1:4 – pozn red.) neprohráli ostudně, rozdílem třídy. Chuť tam určitě je, když se přidá štěstí a kádr doplní, věřím v záchranu,“ sděluje Jarůšek,

Důležité jsou ovšem duely se srovnatelnými soupeři. „Samozřejmě to vidím jen z televize, ale bod na Slavií se strašně moc oslavoval. Možná to někomu stouplo do hlavy, ale lepší by bylo doma porazit Příbram,“ zmiňuje Jarůšek domácí remízu 1:1.

PŘÍPRAVA. Už v sobotu brněnští fotbalisté zahájí krátkou přípravu, v pondělí zamíří na týdenní soustředění na Maltu, aby 16. ledna naskočili v důležité bitvě na trávníku patnácté Mladé Boleslavi. „Dřív jsme dva a půl měsíce bušili a byli naštvaní, že jen trénujeme, teď hráči nemůžou běhat někde po lesích a horách. Musí od začátku nabírat herní kondici, ale dnes jsou trenéři schopní to vyřešit. Bude to takový anglický styl, kdy se hraje celou zimu,“ přemítá Maroši.