Rakouský celek prokazoval svou kvalitu, ovšem velké šance měli především brněnští fotbalisté. Jenže Michal Ševčík pálil mimo, Jakub Šural neuspěl efektními nůžkami a hlavně Adam Fousek neproměnil pokutový kop, když se proti jeho pokusu vyznamenal gólman Sturmu Graz. „Vstoupili jsme do zápasu s maximálním počtem hráčů, kteří byli zdravotně v pořádku. Rádi jsme je viděli v akci, vypadalo to celkem tak, jak jsme si představovali. Soupeř byl silný, je vidět, že je z popředí rakouské ligy, ale prali jsme se s ním statečně. Vytvořili jsme si dostatek brankových příležitostí k tomu, abychom zápas zvládli vítězně, což se nepodařilo a jsme z toho trošku rozmrzelí. Utkání ale splnilo účel a závěr soustředění se nám celkem povedl,“ sdělil na klubovém webu brněnský kouč Richard Dostálek.

Do zápasu nezasáhli Jakubové Řezníček a Přichystal, pouze na tribuně zůstal gólman Vlastimil Hrubý, který po konci v Jablonci posílil Brno před odjezdem na soustředění. „Chtěli jsme využít toho, že máme dvacet zdravých hráčů. Kuba měl drobný zdravotní problém a Přichy má jeden vleklejší problém, táhne se s ním ještě z minulé sezony. Nebyl důvod jít do jakéhokoli rizika, abychom si hráče zranili,“ objasnil absence trenér.

Pětašedesát minut strávil v dresu Zbrojovky na hřišti sedmadvacetiletý rakouský záložník Sven Sprangler. „Odehrál dobrý zápas. Pozici a roli, kterou jsme mu ušili, tedy defenzivního záložníka před stopery, plnil velmi dobře. Samozřejmě v momentě, kdy jsme se dostali pod presinkový tlak, jsme dělali chyby, ale zápas zvládl. Necháváme si teď prostor a na začátku příštího týdne se rozhodneme,“ zmínil Dostálek, že o jeho případném setrvání bude jasno v nejbližších dnech.

Se svými svěřenci má za sebou povedené soustředění. „Už před utkáním jsme hráčům poděkovali za přístup, jakým tenhle tréninkový dril zvládli. Bylo to opravdu náročné, ale pracovali velmi dobře. S podmínkami jsme byli spokojení a jsme také rádi, že kluci byli pohromadě, parta si sedla a malinko se to zase utužilo. Doufám, že to bude ku prospěchu pro začátek soutěže,“ dodal Dostálek.

Sturm Graz – Zbrojovka Brno 0:0

Rozhodčí: Ofner. Diváci: 400.

Sturm Graz: Schützenauer - Borkovic, Sarkaria, Komposch, Demaku, Stückler, Kronberger, Ingolitsch, Lang, Ljubic, Dante.

Zbrojovka Brno - 1. poločas: Berkovec - Matejov, Endl, Štěrba, Granečný - Sprangler - Musa Alli, Blecha, Ševčík, Falta – Hladík. 2. poločas: Šiman - Hrabina, Šural, Hlavica, Divíšek - Sprangler (65. Kohoutek) - Ševčík (65. Rogožan), Jambor, Texl, Nečas - Fousek.