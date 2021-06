V sobotu od pěti hodin odpoledne nastoupí ve 34. kole FORTUNA:LIGY na Letné proti pražské Spartě. „Těším se. Hrál jsem proti ní naposledy někdy v dorosteneckých kategoriích, od té doby jsem proti A týmu nenastoupil. Přestože už v podstatě o nic nejde, je to pro nás prestižní zápas. Pořád všichni hrajeme sami za sebe a za Zbrojovku, chceme odvést co nejlepší výkon,“ prohlásil brněnský obránce Hlavica.

Jihomoravané sice domácím duelem s letenským klubem začali prvoligovou sezonu, jenže šestadvacetiletý zadák na trávníku chyběl. V úvodním přípravném utkání si totiž po srážce se spoluhráčem zlomil podočnicový oblouk.

Srpnová prohra 1:4 ukázala, na jakou úroveň Zbrojovka po postupu potřebuje přepnout. „Budu rád, když se poučíme. Pro Zbrojovku to byl po dlouhé době zápas první ligy a úvodní poločas nás vyučil. Myslím, že tam pojedeme s trochu jinou taktikou, abychom první minuty zvládli lépe a zápas odehráli s dobrým výsledkem,“ podotkl Hlavica.

Grafika před utkáním Sparta Praha vs. Zbrojovka Brno.Zdroj: Deník/Karolína PospíšilováLetenský celek už má jistou druhou příčku tabulky, Zbrojovka na dálku bojuje s Příbramí o šestnácté místo, které drží před Středočechy o dva body. „Utkání proti Spartě jsou ale motivace sama o sobě. V zápasech s týmy silné trojky se hráči mohou ukázat, zaujmout. Snažíme se nachystat tým co nejlépe, protože v každém utkání o něco jde. Samozřejmě dobře víme, že to nebude snadný zápas, protože domácí pod novým trenérem ještě doma neztratili body,“ řekl brněnský kouč Dostálek.

Přestože Sparta v posledních sezonách zůstává ve stínu Slavie nebo předtím Plzně, stále má zvuk pro hráče i fanoušky. „Sparta je pořád pojem a pro mě největší klub v České republice, i když v posledních letech není tak dominantní, stále ji vnímám jako nejslavnější značku. Má kvalitní hráče, někteří z nich jedou na Euro, některé čekají přestupy, bude to skvělá konfrontace,“ hlesl Hlavica.

Brněnskou defenzivu čeká pořádná prověrka, i když se dá očekávat, že Sparta nechá některé opory raději odpočívat. „Má v útoku hodně variant, ať jsou to rychlostní typy hráčů nebo jiné jako Kozák, který je schopný uhrát dlouhý balon. Nevím, jak k tomu Sparta přistoupí, když má druhé místo jisté, možná některé hráče pošetří vzhledem k Euru. Napadá mě Adam Hložek, což je nejtalentovanější český hráč poslední doby. Shodou okolností je útočník, takže pokud nastoupím, mohu se s ním potkávat,“ poznamenal stoper.

Sparta se rozhodně doma nehodlá loučit neúspěchem. „Motivace v posledním zápase sezony je výhra. Chceme se rozloučit se skvělými diváky vítězstvím a potvrdit triumf z Bohemky, kterým jsme si zajistili druhé místo. Chceme navázat na ten výkon, i když víme, že nebyl bez chyb. Brno nedá kůži zadarmo a chce se dobře rozloučit s ligou. Vždy je to ale o nás a našem přístupu. Věřím, že k tomu přistoupíme dobře a vyhrajeme,“ oznámil asistent sparťanského trenéra Zdeněk Bečka.

Po skončení duelu už na brněnské fotbalisty čeká druhá liga. Dostanou týden dovolené, pak začnou individuální přípravu a na stadionu se mají hlásit 21. června. „Sestup koušeme blbě, ale sezona ještě pořád běží, máme před sebou prvoligový zápas a možná se spousta z nás ještě nesetkala se smutnou realitou, protože se stále připravujeme v kulisách první ligy. Třeba to tak nevnímáme, ovšem bezesporu nás sestup štve hodně. Je to vidět na tréninku, na náladě v týmu, ale teď s tím nic neuděláme. Musíme se dívat dopředu,“ nabádal Hlavica.