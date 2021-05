Zbrojovka se dočkala výhry v domácí Wedos Areně poprvé od půlky prosince. „Věděli jsme, že se v domácím zápase chceme rozloučit vítězstvím, proto jsem hráče nabádal, aby byli aktivní od prvních minut a dostali jsme na svou stranu fanoušky, co přišli na stadion. Myslím, že se to celkem povedlo,“ těšilo kouče Dostálka.

Už v prvním poločase se dvakrát trefil Jan Hladík. V 75. minutě sice snížil hostující Matěj Helešic, ovšem v závěrečné desetiminutovce se dvakrát prosadil Antonín Růsek. Poprvé přesnou ranou, podruhé z penalty. „Po dlouhé době už jsme chtěli zápas zvládnout. I když víme, že jsme sestoupili, přistoupili jsme k němu zodpovědně. Doma se nám nedařilo, snad jsme to trochu odčinili fanouškům čtyřmi góly,“ podotkl útočník Hladík.

Přestože Opava ve druhé půli snížila, domácí měli duel většinu času plně ve své režii. „Takové výkony se s námi vlečou celou sezonu. Vždycky do utkání vstoupíme dobře, máme i šanci, ale potom přijde hezký balon za obranu, který si nepohlídáme, všechno se nám zhroutí a tím pro nás zápas končí,“ hlesl opavský zadák Adam Rychlý.

Zbrojovka Brno – SFC Opava 4:1 (2:0) Branky: 15. a 21. Hladík, 82. a 89. Růsek (penalta) – 75. Helešic. Rozhodčí: Szikszay – Mokrusch, Nádvorník. ŽK: Hlavica – Večerka, Rychlý. Diváci v omezeném počtu.

FC Zbrojovka Brno: Floder – Hlavica, Pernica, Dreksa, J. Sedlák (84. Kryštůfek) – Ad. Čermák – Štepanovský (65. Přichystal), Pachlopník (71. Fila), Růsek, Reiter (65. Moravec) – Hladík (84. Jambor). Trenér: Richard Dostálek.

SFC Opava: Lasák – Kulhánek, Rychlý, Didiba, Večerka – Mondek (46. Kania), Nešický (46. Dedič), Darmovzal (71. Tiéhi), Helešic – Lukáš Holík (46. Hellebrand), Kramář (63. Juřena). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Brněnský kouč se sestavou neexperimentoval, nasadil od první minuty to nejlepší včetně hráčů na hostování. „Vždycky o něco jde, nebyl to zápas o nic. Hráči hráli o svoji čest, o čest Zbrojovky, o své jméno, o čest realizačního týmu. Všichni fotbalisté ukázali v týdenním tréninkovém procesu, že na hřiště patří právem,“ objasnil Dostálek volbu sestavy. „Samozřejmě trenéra vždy potěší, když zápas dopadne takovým výsledkem a může být spokojený, že se trefil do sestavy,“ doplnil.

Ovšem ani neměl moc možností, jak hráče protočit. „Do utkání jsme měli šestnáct zdravých hráčů, všichni byli v nominaci a kromě Lukáše Endla se taky dostali na hřiště. Všichni ostatní jsou ve stavu nemocných, nebyl taktický záměr je nepostavit,“ přiblížil domácí kouč.

Vedení Zbrojovky už musí také spřádat plány, zda hodlá udržet fotbalisty, kteří na jihu Moravy hostují. „Nechal bych si všechny hned, ale záleží na jednání a je otázka, zda mají zájem v Brně pokračovat,“ pronesl Dostálek.

Zbrojovka se po výhře vrátila na šestnácté místo před Příbram. Na fotbalistech bylo znát, že si na trávníku najednou víc dovolí. „Možná z nás spadl takový kámen, který jsme měli, když jsme hráli o všechno. Taky soupeř nám dovolil hrát, jak jsme chtěli. Jsem rád, že jsme dali čtyři góly, ale je škoda že jsme tak nehráli pořád,“ hlesl útočník Hladík. Brňané zakončí ročník i účinkování v nejvyšší soutěži v sobotu od pěti hodin odpoledne na hřišti pražské Sparty.

To poslední osmnáctá Opava nevybředla z mizérie. „Chtěli jsme vyzkoušet mladé kluky, jak budou hrát ligové utkání od začátku. Sice nic nevypustili, ale prohrávali jsme souboje, byli jsme všude pozdě, dělali jsme chyby. Brno jednoznačně vyhrálo zaslouženě, výsledek 4:1 je ještě milosrdný. Máme před sebou velký kus práce,“ přiznal opavský trenér Alois Skácel.