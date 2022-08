Návrat do nejvyšší soutěže se brněnskému týmu zatím vydařil náramně, když po domácí remíze 2:2 se Slováckem přišel triumf 2:0 v Olomouci. V sobotu od čtyř hodin odpoledne přichází další těžká zkouška pro soubor kouče Richarda Dostálka. Přijíždí Mladá Boleslav. „Mám radost z toho vstupu, ale díváme na to s pokorou, čeká nás blok zápasů, kde bude jeden těžší soupeř za druhým. Mladá Boleslav bude v utkání favorit,“ podotkl Dostálek.

Ani jeden celek zatím ve FORTUNA:LIZE neprohrál, Středočeši nejprve dovezli bezbrankovou remízu ze Zlína, pak se doma rozešli smírně 2:2 s Jabloncem. „Bude to zatím nejtěžší zápas, přijede velezkušené mužstvo, které má velmi dobré hráče a zkušeného trenéra, hraje v zajímavém rozestavení. Boleslav oba zápasy mohla vyhrát, nečeká nás nic jednoduchého,“ hlesl.

Endl si to srovnal v hlavě a obrana brněnské Zbrojovky zatím šlape

Největší hvězda středočeského celku? Jednoznačně čtyřicetiletý matador Marek Matějovský. „Má svoje roky, ale pořád je aktivní na balonu, všechny nebezpečné akce jdou přes něj, připravujeme se na to a nechceme mu nechat moc prostoru. Ale není to jen o něm, v týmu je Škoda, kterého je potřeba hlídat, a taky další pracovití hráči. Obranu vyztužil Suchý, Polaček v brance zase hrál u nás,“ upozornil Dostálek. „Matějovský má výbornou finální přihrávku, musíme dát pozor na balony za obranu,“ nabádal brněnský obránce Lukáš Endl.

Brněnský nováček se ovšem nachází v dobrém rozpoložení a chce si ho udržet. „Myslím, že výhra v Olomouci hráčům zvedla sebevědomí a povzbudila je do práce, kterou odvedli tento týden v tréninku. Vidím na nich chuť, těší se a doufám, že bude dobrá kulisa,“ vyhlížel kouč.

Právě podpora v domácí Adax Invest Areně může být pro fotbalisty Zbrojovky stěžejní v honbě za body. „Bylo by krásné mít další tři. Samozřejmě to bude těžký zápas, ale myslím, že jsme výborně připravení a moc se těšíme. Doufám, že dojde hlavně hodně lidí a podpoří nás,“ pronesl Endl.

Bitvu Zbrojovky se Slováckem sledovalo na stadionu podle oficiálního údaje 8024 diváků. A hráči si to užívali. „Atmosféra je úplně jiná. Jde poznat, jestli dojde pět nebo deset tisíc lidí. Vypadá fakt krásně, když jste na hřišti, všude jsou lidé a nevidíte prázdná místa. Nejlepší by bylo, kdy byl stadion zcela plný,“ přál si Endl.

Brněnský kouč doufá, že si diváky nakloní dalším povedeným představením. „Pokud budeme předvádět takové výkony, lidi budou rádi a budou na fotbal chodit. Zatím je to jedna vlaštovka, kdy jsme tady měli osm tisíc lidí. Když přijdou na další zápas, věřím, že vyprodáme Srbskou na Slavii a pak už je to jenom o lidech, aby byli s námi spokojení,“ uvažoval Dostálek.

Zbrojovka nemá tým, který by měl hrát o padáka, tvrdí posila Souček

Důležité bude, jak se brněnskému mužstvu povede vstup do sobotního utkání. „Náš cíl je chytit si diváky, to znamená udělat lidem něčím radost od začátku, brankou, povedenou akcí, skvělým výkonem. Budeme na hráče apelovat, aby takhle do zápasu vstoupili,“ sdělil kouč.

Pokud to jeho svěřenci splní, může Brno po letech zase zažít fotbalový boom. „Je pravda, že poslední roky jsme si moc neužili. Předchozí prvoligová sezona nebyla úspěšná výsledkově, takže lidi nechodili na fotbal. Druholigová byla výsledkově úspěšná, ale lidi moc netáhla. Pokud by se to konečně podařilo spojit, aby byli výsledky i lidi na stadionu, pro Brno i okolí to bude jedině dobře,“ vyhlížel Dostálek.