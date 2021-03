Už si na sebe zvykli, obrana se ustálila v neměnném složení a stává se pevným základem hry brněnských fotbalistů. Jenže pro sobotní domácí duel se silnou Plzní se trojice ve složení Luděk Pernica, Pavel Dreksa a Jakub Šural rozpadla.

Fotbalista Zbrojovky Brno Jakub Šural. | Foto: Deník / VLP Externista

První jmenovaný na jaře ve Zbrojovce hostuje právě z Viktorie, takže kvůli dohodě klubů nenastoupí do utkání, které začíná ve Wedos Areně v půl sedmé večer. „Bohužel to tak je, občas někdo vypadne kvůli zranění, teď Perňa. Je to škoda. Myslím, že poslední čtyři zápasy, kdy jsme hráli spolu, jsme vypadali dobře. Body jsme sice pokaždé neměli, ale byli jsme minimálně vyrovnaný soupeř, nebo lepší. Věřím, že si i bez Perni poradíme,“ říká brněnský zadák Šural.