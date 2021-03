Za mdlý první poločas přišel trest. A zlepšení po přestávce už brněnským fotbalistům nepomohlo. Zbrojovka v utkání 23. kola FORTUNA:LIGY podlehla na domácím hřišti Jablonci 1:2.

Brněnští fotbalisté (v červeném) podlehli na domácím hřišti Jablonci 1:2. | Foto: Deník/Attila Racek

Zbrojovka zůstala v tabulce šestnáctá a bodově se na ni dotáhla předposlední Opava, která zdolala 1:0 Pardubice. Brno doma nezvítězilo už popáté za sebou. „Nevím, čím to je, celé Brno by chtělo vysvětlení. Každý týden se snažíme dobře připravit, ale výsledky nemáme. Zbývá jedenáct zápasů, určitě nic není ztracené. Bude to těžké, ale musíme bojovat až do konce,“ nabádal brněnský obránce Jan Moravec.