Po návratu ze srazu reprezentace do 21 let naskočil poprvé v Tipsport lize Filip Souček a na pravém kraji obrany nastoupil dvacetiletý zadák Josef Koželuh, který je v Brně na testech do konce příštího týdne. Kmenový hráč Viktorie Plzeň na podzim hostoval v druholigové Chrudimi.

Trnava – Zbrojovka Brno 1:3 (0:1)

Branky: 82. Ikugar - 44. Hladík, 48. Přichystal, 74. Nečas.

Trnava: Vantruba – Boledovič, Ujlaky, Rehák, Horvát, Paur, Olejník, de Azevedo, Ali Baba, Ikugar, Boateng.

Zbrojovka Brno: Berkovec (46. Hrubý) - Koželuh, Šural (63. Hlavica), Endl (63. Štěrba), Divíšek - Souček, Blecha - Nečas, Přichystal (75. Hlucháň), Alli (46. Granečný), Hladík (63. Texl).