„Pokud hráče nezapojíme do intenzivní a plnohodnotné přípravy, rozhodně nebudou nachystáni do nejbližšího ligového utkání,“ hlesl brněnský kouč Miloslav Machálek.

Momentálně platí, že FORTUNA:LIGA se opět rozjede sedmým kolem nejdřív po 3. listopadu, kdy v České republice oficiálně skončí nouzový stav. „Nejsme vůbec v lehké situaci, protože jsme se chtěli rehabilitovat za špatný vstup do soutěže a teď vůbec nevíme, kdy a s kým se znovu začne hrát. A otázka je, jestli teď můžeme adekvátně trénovat,“ řekl Machálek, jehož tým se nachází v tabulce první ligy na poslední osmnácté pozici s jedním bodem z šesti utkání.

A zatímco některé kluby hledají kvůli vládním opatřením azyl v zahraničí, Zbrojovka bude trénovat nadále v Brně. „Nemáme v plánu odcestovat mimo republiku. Přizpůsobíme se stavu, který tady v současné době je,“ prohlásil sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Zástupci Ligové fotbalové asociace vyřkli na úterním mimořádném zasedání přání, aby se kluby vrátily do tréninku co nejdřív. „Zatím čekáme, jaký manuál přijde od LFA, a aktuálně vycházíme z informací, co máme k dispozici. Ve středu budou hráči zatím trénovat individuálně,“ přiblížil Machálek. „Obsah tréninkového procesu v omezeném počtu teprve připravujeme,“ přidal Požár.

Po pěti měsících se tak opakuje scénář, který zažil český fotbal na jaře. Profesionální soutěže se přerušily na začátku března a po víc než dvou měsících se hráči vrátili zpět do akce. „Je to podobné, protože herní praxe je nesmírně důležitá a nemůžeme hrát ani přípravná utkání, proto jde zase o složité období,“ poznamenal Machálek.

Do ostrého zápasu mohou při přerušení nejvyšší soutěže naskočit aspoň účastníci Evropské ligy pražská Sparta, Slavia a Liberec, a to 22. října. Jedná se také o možnosti, že pohároví zástupci budou v přípravě pokračovat. „Jestliže dostanou některé týmy výjimku, mají obrovskou výhodu a soutěž je neregulérní,“ podotkl razantně Machálek.