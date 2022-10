Utkání dvou odvěkých rivalů slibuje parádní atmosféru, v pátek v předprodeji zbývalo posledních patnáct set vstupenek z celkové kapacity 10200 míst k sezení. „Doufám, že přijde co nejvíc lidí. Na zápasy se Slavií, Spartou nebo Plzní se člověk vždycky víc těší,“ vyhlížel utkání brněnský gólman Martin Berkovec.

Trenér Zbrojovky Richard Dostálek v kariéře oblékal dres Slavie, ale bitvy s oběma pražskými kluby staví na podobnou úroveň. „Když jsem hrál za Boby Brno a přijela Sparta nebo Slavia, vždycky šlo o největší svátek, jaký může být. Jsou to dva historicky nejúspěšnější mančafty v republice a na tyhle zápasy se každý těší. Nemyslím si, že by hráči dělali rozdíl v tom, jestli je to rudý dres nebo červenobílý,“ poznamenal Dostálek.

Velký přehled Brňanů ve Spartě: od Kuklety přes Pacandu až ke Krejčímu

V předminulé sezoně brněnský celek sice oba duely se Spartou prohrál, doma 1:4 a na Letné 1:6. Jenže po návratu do FORTUNA:LIGY se Zbrojovce daří, na šesté příčce ztrácí na třetí Spartu pouze tři body, navíc má k dobru dohrávku s Plzní. „Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým, Sparta je zranitelná. Už to chce udělat nějaký dobrý výsledek proti lepšímu týmu. A hlavně je čas zabrat doma,“ nabádal Berkovec.

Se vstupenkou na sobotní zápas proti Spartě (nebo se zbrojováckou permicí) můžete navíc zdarma navštívit nedělní utkání basketbalistek KP Brno s pražskou Slavií (start v 15.30).

Pražané devět kol po sobě neprohráli, minule zvítězili v Hradci Králové 2:1 po pěti ligových remízách. „Sparta je ze strany veřejnosti možná kritizovaná, že nehraje, jak si asi představují její fanoušci, ale devět zápasů v řadě neprohrála a je tři body před námi. Přijede jeden z nejlepších soupeřů v lize, kvalita je jednoznačně na straně Sparty,“ upozornil Dostálek.

Zbrojovka navíc musí hodně přidat, v minulém kole padla v Jablonci 1:3 a vyhrála jediné z posledních čtyř kol. „Nesmíme dělat chyby, kterých se dopouštíme, teď jsme za ně potrestaní. A nesmíme tolik gólů dostávat. To je návod, jak body udělat,“ podotkl Berkovec.

Je pravděpodobné, že si proti letenskému klubu hodně zachytá? „Vždycky říkám, že když na mě nic nepoletí, je to dobře, protože tým dobře brání a všichni si můžeme říct, že jsme splnili, co jsme měli. Jestli si zachytám a vyhrajeme, bude to ještě lepší,“ usmál se třiatřicetiletý gólman.

Brno doma v lize třikrát za sebou nezvítězilo a v této sezoně získalo na Srbské jen pět z celkových čtrnácti bodů. „Mužstvo připravujeme tak, aby odvedlo nejlepší možný výkon. Každý z hráčů, kteří dostanou příležitost, si musí sáhnout na dno svých sil. Takové zápasy se vyhrají jen tímto způsobem. Pokud hráči dodrží tohle i stanovenou taktiku, máme šanci uspět,“ nabádal brněnský kouč. „V tréninkovém procesu vidím na hráčích takové správné natěšení, skoro bych řekl nadržení, aby už zápas byl. Netrénujme, ale pojďme hrát,“ řekl před duelem.

Krejčí zpět v Brně. Možná to zkusí, ale nevyprovokují mě, tvrdí kapitán Sparty

Dostálek zažil v roli trenéra, jaké je vyzrát na pražskou Spartu. Po odvolání Svatopluka Habance v srpnu 2017 vedl Zbrojovku jako dočasný kouč spolu s Lukášem Přerostem. Brno doma vyhrálo 2:0. „Bavili jsme se o sestavě v tom zápase. Ze současného kádru u toho byli Šury (Jakub Šural – pozn. red.) a Kuba Přichystal,“ vybavil si hned. Nastoupit může jen první jmenovaný, druhý je zraněný. Zbrojovka postrádá i Filipa Součka, jenž nemůže hrát kvůli dohodě klubů, v Brně totiž hostuje ze Sparty.

S letenským klubem přijede v roli kapitána brněnský odchovanec Ladislav Krejčí mladší. Jakého se může dočkat přijetí? „Nevím, ale fanoušci nemají důvod Láďu nějak hanit a nadávat mu. Záleží na něm, jak se s tím vypořádá. Je to vynikající středový hráč a Sparta je s ním jednoznačně silnější. Hraje s hlavou nahoře, má skvělou kopací techniku a je strašně nebezpečný ve standardních situacích, na to si musíme dát pozor. Hráči dostali informace, jak se mají ke každému soupeři chovat. U Ládíka víme, jak je na tom charakterově, změnil se tím, že odešel od nás do Sparty, ale určitě není taktický pokyn ho vyprovokovat,“ sdělil Dostálek.