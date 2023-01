Dvacetiletý zadák patří Viktorii Plzeň, podzim strávil na hostování v Chrudimi, kde zasáhl do třinácti druholigových utkání. „Naše představa je, že by se mělo jednat o dlouhodobou spolupráci. Uvidíme, jakou formou, zatím s Plzní řešíme detaily,“ přiblížil sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

V úvodu prosince zasáhl Koželuh do dvou utkání Tipsport ligy, v nichž zaujal. „V zápasech určitě předvedl zajímavý výkon, proto tady je a bude se s námi připravovat. Je to mladý hráč použitelný na víc pozicích, se kterým se dá pracovat do budoucna. Byli bychom rádi, kdyby u nás zůstal,“ připojil se brněnský trenér Richard Dostálek.

Prvoligový start zatím Koželuh v životopisu nemám, možná ho přidá na jaře za Zbrojovku. „Patří do skupiny mladých talentových hráčů v České republice, je v mládežnické reprezentaci a předpokládáme, že v ní bude dál. Jeho výkonnost může být v budoucnu ještě vyšší, je to určitě zajímavý hráč, se kterým se vyplatí pracovat,“ podotkl Požár.

Jinak se žádná aktuální změna v kádru jedenáctého celku FORTUNA:LIGY zatím nechystá. „První úkol byl udržet tým pohromadě, zastabilizovat ho, což se nám podařilo. Tým prokázal, že kvalitu má, drží pohromadě, ani neočekávám velké změny v zimní přestupním období, spíš minimální. Samozřejmě s nějakými hráči v kontaktu jsme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ sdělil manažer Zbrojovky.

Přípravné zápasy

10. ledna: Austria Vídeň – Zbrojovka Brno (v Rakousku)

14. ledna, 13.30 hodin: Zbrojovka Brno – Železiarne Podbrezová (umělá tráva Lužánky)

21. ledna: Slovan Bratislava – Zbrojovka Brno (na Slovensku, hřiště v jednání)

start jarní části první ligy - 29. ledna, 15.00: Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno

Brněnský klub by uvítal posilu do defenzivní i záložní řady. „Pokud by se samozřejmě naskytla příležitost přivést nějakého vytipovaného hráče do základní sestavy, tak bychom toho využili. Ale muselo by jít o zajímavé jméno,“ upozornil Dostálek.

Brněnský dres bude i na jaře oblékat talentovaný šikula Michal Ševčík, o něhož usilují zejména obě pražská S. „Jsem přesvědčený, že tuhle sezonu odehraje za Zbrojovku. Zásadní bylo Ševovo přání, aby tady hrál. Myslím, že je pro něj dobře, když se bude ještě rozvíjet u nás. Samozřejmě má kvalitu a zájem o něj bude určitě, ale nechci být konkrétní,“ pronesl Požár.

Vydařený podzim nezůstal bez odezvy ani v případě jiných hráčů. „Nějaký zájem o některé byl, ale ne úplně oficiální. Nebylo to na takové úrovni, že bychom seděli u stolu a řešili konkrétní nabídky,“ objasnil manažer.

Na úvodním tréninku scházel gólman Jakub Šiman, který podstoupil plánovanou operaci ramene, začátek soutěže by měl stihnout. Mužstvo doplnil brankář dorostu Michal Hložánek. Z hostování v Prostějově se vrátil Ota Kohoutek.

O zužování kádru zatím Zbrojovka neuvažuje. „Byl bych rád, kdyby všichni hráči zůstali zdraví, abychom náročný program úvodních čtrnácti dní absolvovali v počtu třiadvaceti hráčů plus tři brankáři. Taky bych byl rád, kdyby nikdo z kádru neodešel na přestup ani na hostování. Ti, kteří by tady nedostávali tolik příležitostí, by měli víkendové vytížení v béčku, i když může nastat situace, že někoho z mladších hráčů pustíme na hostování třeba do třetí ligy,“ uvedl Dostálek.

Na začátek přípravy už se těšil také nejlepší prvoligový kanonýr podzimu a brněnský kapitán Jakub Řezníček. „Užil jsem si svátky s rodinou, ale časem přejde volno do fáze, že se člověk už chce hýbat. Těším se, tak krátkou přípravu jsme neměli dlouho, takže rychle uteče a začne se zase hrát,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý útočník.

Po sezoně mu vyprší kontrakt, jeho prodloužení s vedením klubu aktuálně řeší. „Za půl roku mi končí, chtěl bych to mít co nejdřív vyřešené a věřím, že se dohodneme. Nejlépe bych chtěl smlouvu na dva roky s tím, že se do Brna plánujeme přestěhovat, takže bych tady možná ukončil kariéru, když nebudu počítat nižší soutěže. Je to o domluvě, cítím se dobře a myslím si, že nějaký rok ještě před sebou mám,“ doplnil Řezníček.

V úterý brněnští fotbalisté zamíří na krátké kondiční soustředění do Luhačovic, první zápas je čeká příští úterý 10. ledna, kdy nastoupí v Rakousku proti Austrii Vídeň.