Mužstvu i vedení nejspíš přijde vhod reprezentační přestávka, která dává prostor k uzdravení marodů a také přemýšlení, jak z aktuální lapálie ven. „Pomůže nám jen tvrdá práce. Doufám, že prohru zkusíme co nejrychleji hodit za hlavu, jen si ukážeme chyby. Stejně s tím nic neuděláme. Musíme něco změnit a možná je dobře, že přišla repre pauza,“ uvedl brněnský obránce Jakub Šural.

Pátou porážku ze šesti kol si Zbrojovka připsala doma s Karvinou, které podlehla 0:2. Zápas ukázal dvě nejvýznamnější příčiny bídného startu sezony: nemohoucnost v koncovce a otřesné individuální chyby.

Ve Zlíně se zbytečně nechal vyloučit kapitán Peter Štepanovský, oslabený celek pak padl 1:3. Doma s Olomoucí si vstřelil neuvěřitelný vlastní gól Jakub Černín, čímž nastartoval obrat Sigmy, která zvítězila 4:2. Proti Karviné zase nesmyslně kličkoval brankář Martin Šustr a když mu míč utekl, fauloval útočníka Michala Papadopulose.

Z pokutového kopu nasměroval Karvinou k výhře Kristi Qose. „Už mi to připadá jako na kolovrátku, neustále se opakují naše výkony, což není náhoda. V některých věcech nám schází kvalita, porážíme se vlastními chybami. Na druhou stranu jsou chyby i neproměněné vyložené gólové příležitosti, do kterých se dostáváme,“ pronesl brněnský trenér Miloslav Machálek.

Statistiky 1. ligy

Počet střel: 1. Slavia 111, 2. Sparta 83, 3. Plzeň 76, …10. Zbrojovka 58.

Počet střel na bránu: 1. Slavia 47, 2. Sparta 35, 3. Jablonec 32,…6. Zbrojovka 27.

Úspěšnost střel: 1. Sparta 24,1 %, 2. Plzeň 21,1 %, 3. Olomouc 19,3 %,…16. Zbrojovka 8,6 %.

Držení míče: 1. Plzeň 61,3 %, 2. Slavia 60,8 %, 3. Sparta 59,3 %, …17. Zbrojovka 43,8 %.

Počet útoků: 1. Plzeň 604, 2. Slavia 575, 3. Zlín 572,…10. Zbrojovka 526.

Jeho výměna není pro vedení Zbrojovky téma, takže před ním stojí úkol, jak mužstvo zbavit neduhů. Proti Karviné domácí fotbalisté zahodili nejméně tři jasné příležitosti, kdy se ocitli v bezprostřední blízkosti karvinského gólmana Vladimíra Neumana. „Neproměnili jsme šance, prostě jsme to tam nedotlačili. Hlavně já, měl jsem dvě tutovky. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ hlesl brněnský útočník Jakub Přichystal.

Jenže neselhal jen on, velké příležitosti zazdili také Rudolf Reiter nebo Antonín Růsek, který se navíc v závěru nechal vyloučit. „Myslím, že jsme nebyli úplně horší tým, vytvořili jsme si minimálně tři jasné gólové příležitosti. Když je nedáte, stáváte se horším mužstvem,“ pravil Machálek.

Také kvůli bídné produktivitě se Zbrojovka krčí na poslední příčce nejvyšší soutěže, přitom v šesti kolech její hráči vypálili 58 střel, což Jihomoravany řadí na desátou příčku prvoligového pelotonu. Na bránu jich z toho mířilo 27, což je šesté nejvyšší číslo v soutěži.

Přestože Zbrojovka střílí poměrně dost, přikovává ji ke dnu tabulky slabá úspěšnost pokusů, která činí pouhých 8,6 procenta. Hůř jsou na tom jen ostravský Baník s Příbramí. „Takové zápasy jako s Karvinou jsou o tom, kdo dá první gól. Hosté měli na začátku jasnou gólovku, naštěstí pro nás ji nedali, ale pak ze tří jasných gólovek nedáme branku. Třikrát jsme šli sami na bránu,“ kroutil hlavou zadák Šural.

V první lize na rozdíl od druhé každá promarněná příležitost může rozhodnout. „Je to určitě skok ze druhé ligy. V ní jsme taky udělali dost chyb, ale soupeři je nepotrestali a dopředu jsme měli takovou kvalitu, že jsme každý druhý zápas dali pět šest gólů. V první lize se dostaneme do dvou tří šancí, někdy do jedné. Když je nedáme, soupeř potrestá každou naši chybu,“ řekl Šural.

Po středečním pohárovém utkání s Jihlavou čeká Brno další prvoligový duel až příští pátek v Jablonci. K dispozici už má být většina fotbalistů včetně kapitána Pavla Dreksy. Lékařské vyšetření Reitera taky neprokázalo vážnější problém.