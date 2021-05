To znamená, že na jejich tíživé situaci se nic nezměnilo, jen už mají méně možností se z ní vyhrabat. Do konce ročníku zbývají tři kola a Zbrojovka na šestnácté pozici stále ztrácí čtyři body na Teplice, které drží patnáctou nesestupovou příčku. „Teoretická šance furt je, ale nevím, co by se muselo stát, abychom hráli ještě o záchranu,“ vystihl situaci brněnský útočník Jan Hladík.

Zbrojovka se představí ještě v Liberci, doma přivítá už jistě sestupující Opavu a na závěr sezony míří na hřiště pražské Sparty. „Samozřejmě se o to ještě porveme, nic neodevzdáme,“ slíbil Hladík.

Brněnský celek mohl manko na Teplice snížit na pouhý bod, jenže musel by Mladou Boleslav porazit. Přestože hned v úvodu zahrozil, v šesté minutě hostující David Douděra na pravé straně hřiště přesprintoval domácího Adama Fouska, předložil přesný balon pro Václava Drchala, který jej pohodlně doklepl do sítě. „Udělali jsme individuální chybu v obranné fázi, návrat do defenzivy po levé straně byl naprosto příšerný,“ zlobil se kouč Zbrojovky Richard Dostálek.

Ve 38. minutě pak odražený míč napálil Douděra zpoza pokutového území ke vzdálenější tyči a hosté vedli o dva góly. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a měli nějakou střelu, ale dostaneme z brejku gól a celé se to sesype. První poločas jsme podělali,“ štvalo Hladíka.

Zbrojovka Brno – Mladá Boleslav 2:3 (0:2)

Branky a sistence: 49. Pernica (pen.), 74. Přichystal (Hladík) – 6. Drchal (Douděra), 38. Douděra, 47. Drchal.

Rozhodčí: Proske – Kotík, Váňa.

ŽK: 21. J. Sedlák, 45+1. Dreksa, 73. Pachlopník – 90+2. Preisler. Držení míče: 47 % - 53 %.

Střely na branku: 6:5. Střely mimo: 2:3. Rohy: 8:5. Ofsajdy: 1:5. Fauly: 21:8.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Štepanovský, Dreksa (C) (46. Jan Moravec), Pernica, Hlavica – Reiter (71. Bariš), Texl, Pachlopník (75. Endl), J. Sedlák (46. Fila), A. Fousek (46. Přichystal) – Hladík.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Řezník, D. Šimek, Jakub Klíma (56. Preisler) – Douděra, Dancák, Budínský (C), Zmrhal – Ladra (25. Skalák) – Michal Škoda, Drchal (73. Jiří Klíma).

Do druhé půle poslal kouč Dostálek tři čerstvé hráče, stáhl i kapitána Pavla Dreksu s Janem Sedlákem, kteří kvůli karetnímu trestu nemohou nastoupit v pátek v Liberci.

Jenže hned dvě minuty po přestávce namazal brněnský zadák Jan Hlavica špatnou zpětnou přihrávkou Drchalovi, který obešel gólmana Martina Berkovce a zvýšil. „Dostáváme prostě šílené góly. Každý zápas si řekneme, že jde o všechno, ale pak to vypadá takhle. Nevím, co k tomu mám říct,“ těžce hledal publikovatelné výrazy Hladík.

Až po třetí obdržené brance se domácí celek zvedl, dvě minuty nato se dočkal gólu, když Samuel Dancák fauloval Rudolfa Reitera a Luděk Pernica z pokutového kopu snížil. „Byl to prapodivný zápas. Za stavu 2:0 si to člověk může pokazit jen sám a třetí gól nám spíš uškodil, protože jsme měli pocit, že se už nemůže nic stát. Vzápětí se Brno dostalo zpátky do hry. Nakoplo ho to, nás naopak vykolejilo, nedokázali jsme podržet míč,“ uvedl hostující trenér Karel Jarolím.

V 74. minutě po přistrčení Hladíka skóroval domácí útočník Jakub Přichystal. „Kluci ukázali sílu, charakter i vůli, že jim situace není lhostejná. Od padesáté minuty dělali maximum pro to, aby dokázali, že fotbal hrát umí a bojovali za Zbrojovku. Bohužel nedokázali zápas dotáhnout do remízového konce, což by bylo pro nás velké vítězství,“ sdělil Dostálek.

Nadstandardní výkon pouze ve druhém poločase je málo. „Budu k hráčům kritický. V situaci, ve které jsme, musí za nimi létat drny a hořet tráva, což v prvním poločase nebylo,“ mrzelo brněnského trenéra.

Dotahovat třígólové manko bývá nereálný úkol i pro mužstva v lepším rozpoložení. „Za stavu 3:0 jsme začali hrát, dostali jsme soupeře pod tlak a dali dva góly, ale nechápu, proč tak nehrajeme od začátku, když bojujeme o záchranu. Hrajeme, až když prohráváme, to je prostě pozdě,“ kroutil hlavou brněnský útočník.

Přestože si Zbrojovka po přestávce vypracovala dost střeleckých příležitostí, aby utkání dokonce otočila, opět se potýkala s chabou koncovkou. „Trvá to celou sezonu. Dostaneme se do šancí, ale nedáme gól. Nevím, zda je to křečí, nebo nekvalitou. Nemáme štěstí v koncovce, ale na to se nelze vymlouvat. Nemůžeme doma dostat tři góly, pokud chceme být úspěšní,“ řekl Hladík, který hlavou trefil tyč.

Mladá Boleslav už si na třinácté příčce ziskem 33 bodů definitivně zajistila prvoligovou záchranu. Po výhře si oddechl i hostující útočník Michal Škoda, který před třemi lety s Brnem sestoupil. „Určitě Zbrojovce nepřeju sestup, zažil jsem ho a kluků je mi líto. Mají ještě tři zápasy a budu jim fandit, aby se zachránili v lize, protože Brno do ligy patří a vzpomínám na něj jen v dobrém,“ řekl forvard Škoda.