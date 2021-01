V Brně vytvoří protivníka v boji o jediné místo v brance pro Martina Šustra s Jiřím Floderem. „Chtěli jsme zvýšit konkurenci na této pozici, která je zapotřebí, takže to není zase tak překvapivé. Berky je gólman, který má něco za sebou a přivede kvalitu,“ sdělil Deníku Rovnost sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Naskočit může už do klíčové nedělní záchranářské bitvy v Opavě. „Musí ještě projít zdravotní prohlídkou, pak nás čeká administrativa mezi kluby, protože jde o zahraniční přestup. Věřím, že všechno bude v pořádku co nejdřív, rádi bychom to zvládli v tomto týdnu,“ doplnil.

Jedenatřicetiletý gólman od července 2019 chytal za Žalgiris Vilnius a v litevské metropoli na konci minulého roku oslavil titul. Teď se vrací do nejvyšší české soutěže, do níž poprvé nakoukl v roce 2012 a v sezoně 2016/2017 pomohl k triumfu pražské Slavii. „Upeklo se to docela rychle, minulý týden jsem se sešel poprvé s Tomášem Požárem, kterého znám ještě z Bohemky. Vysvětlil mi situaci a nebylo moc o čem přemýšlet. Těším se, přicházím s touhou Zbrojovce pomoci k záchraně,“ uvedl Berkovec na klubovém webu.

V první české lize odchytal rodák z Mariánských Lázní 124 zápasů a připsal si 31 nul. Vedle Slavie oblékal dres Bohemians 1905 a Karviné.

Martin Berkovec

narozen: 12. února 1989 v Mariánských Lázních

pozice: brankář

předchozí kluby: Slavia Praha, Hlučín, Táborsko, Bohemians 1905, Karviná, Žalgiris Vilnius (Litva)

bilance v 1. české lize: 124 zápasů/31 vychytaných nul

bilance v 1. litevské lize: 29/11

úspěchy: český mistr se Slavií (2016/2017), litevský mistr s Vilniusem (2020)

Ve Vilniusu naskočil do 29 prvoligových zápasů, jednoho klání v superpoháru a čtyřikrát v Evropské lize. Třináctkrát nedostal ani gól. „Když jsem končil v Karviné, hráli jsme o záchranu, spíš jsme prohrávali, což bylo hodně náročné. Jsem rád, že v Litvě jsme hráli o špičku a zase jsem se naučil vyhrávat, to člověku hodně pomůže. Doufám, že si to přenesu do Brna. Někdy je důležité přijít s čistou hlavou a nezatížený tím, co bylo. Pak se začíná líp,“ pronesl Berkovec.

Zbrojovce patří po šestnácti kolech FORTUNA:LIGY šestnáctá pozice. Šustr i Floder v tomto ročníku nastoupili do osmi duelů, každý vychytal jednu nulu.

Teď získali zdatného rivala. „Oba v některých zápasech podali velmi dobré výkony, někdy se chybička objevila. Docházelo ke změnám, střídali se a za rok se nevyprofilovala jasná jednička. Jirka i Šusťa jsou tak nastejno, Martin přichází, aby navýšil konkurenci. Je to na nich, chytat bude ten nejlepší,“ prohlásil manažer Zbrojovky.

Víc než gólmanský post ovšem brněnský celek trápí produktivita, při poslední domácí prohře 0:3 s Libercem vystřelila Zbrojovka jedinkrát na bránu. „Všichni víme, že nás nejvíc tlačí bota v ofenzivě, iks zápasů jsme nedali gól ze hry. Potřebujeme hráče, který dokáže vstřelit branku,“ uznal brněnský trenér Richard Dostálek.

Jenže Zbrojovka ofenzivní posilu nepřivede. „Avizovali jsme, že zranění hráčů nebudou dlouhodobého charakteru. Jsem rád, že to tak je. V tuhle chvíli nejsme v kontaktu s nikým z útočníků,“ řekl Požár.

Forvard Antonín Růsek, který doléčil zlomené zápěstí, nejspíš bude k dispozici už proti Opavě. Jeho ofenzivní parťák Jakub Přichystal potřebuje na rekonvalescenci zraněného kotníku ještě pár týdnů. „Ofenziva je otázka celého mužstva, nejen jednoho nebo dvou hráčů. Tondu s Kubou jsme významně využívali na pozici hrotového útočníka a věřím, že jejich návrat zvýší nahoře konkurenci i přinese kvalitu,“ zopakoval manažer.

Přestupní termín pro nejvyšší českou soutěž skončí 8. února, takže může ještě nějaká změna v kádru Zbrojovky nastat. „Nevylučuji pohyb směrem dovnitř, ani ven. Uvidíme,“ dodal Požár.