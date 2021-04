Loni v létě prošel těžkým rozhodováním. Nakonec se vzdal práce v investorské firmě a všechno vsadil na jednu kartu. Podpisem smlouvy v prvoligové Zbrojovce se Jan Hlavica stal profesionálním fotbalistou. Přestože prožil období, kdy v nabité brněnské obraně neměl místo, v posledních kolech FORTUNA:LIGY se usadil v základní sestavě.

Fotbalista Zbrojovky Brno Jan Hlavica. | Foto: Petr Nečas

Svého rozhodnutí vrhnout se na dráhu sportovního profesionála ani v nepříznivých časech nelitoval. „Neřešil jsem v hlavě takové starosti. Každý den jsem se soustředil, abych se dal co nejdřív zdravotně do pořádku, tím se dostal i do mentální pohody. V posledních týdnech se mi to daří, za což jsem hrozně rád. Doufám, že tak budu pokračovat a pomůžu Zbrojovce, aby se zachránila a příští rok zase hrála první ligu,“ říká Hlavica pro Deník Rovnost.