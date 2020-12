Jedna ze sázkových kanceláří přitom vypisovala na úspěch sešívaných kurz 1,14:1, na remízu 9:1 a na výhru hostů dokonce 23:1. „Samozřejmě si výsledku velice vážíme. Pro koho není bod z Edenu zlatý? Neznám takové mužstvo,“ uvedl do kamery O2 TV brněnský trenér Miloslav Machálek.

Úřadující mistři teprve podruhé v ligové sezoně ztratili body a stejně jako s Pardubicemi to bylo opět s nováčkem soutěže. Ovšem poprvé Slavia zaváhala na domácím trávníku. „První poločas byl od nás nejhorší v sezoně. Zapříčinila to velice dobrá hra Brna. Upozorňovali jsme, že po koronavirové pauze šlo hodně nahoru. Na začátku chybělo Zbrojovce dost hráčů a má výborného trenéra,“ vysekl svému protějšku poklonu kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

Fotbalisté Slavie vedou tabulku už jen o dva body před druhou Spartou, na jejímž hřišti se představí za týden v derby. Brněnský nováček je šestnáctý, ovšem stejně bodů získaly i patnácté Teplice,a má jednobodový náskok na Opavu a poslední Příbram.

Zbrojovka už tři kola za sebou neprohrála, čemuž pomohlo uzdravení kapitána a lídra defenzivy Pavla Dreksy. „Je to obrovský rozdíl, když Dreksič hraje, nebo nám chybí. Pomohl i příchod Zorana Gajiče, obrana se trochu ustálila a už nedostáváme tolik branek. To je cesta, jakou chceme jít,“ řekl brněnský kouč.

Pražany poslal v 68. minutě do vedení hlavou Abdallah Sima, ale v 88. minutě srovnal další střídající hráč Jakub Šural po rohovém kopu, když doklepl do sítě míč po prodloužení Dreksou. „Nebyl to signál. Trenér mi řekl, že mám zavírat zadní tyč. Dreksič míč prodloužil a padl mi na nohu. Viděl jsem, že mi to vyjde na halfvolej, brankář Kolář proti mně vyběhl, takže jsem se ho jen snažil prostřelit. Naštěstí to vyšlo,“ uvedl Šural. Dal svůj první ligový gól v kariéře, který gestem věnoval zesnulému bratru Josefovi.

Slavia Praha - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 68. Sima - 88. Šural. Rozhodčí: Hrubeš - Nádvorník, Dobrovolný - Petřík (video). ŽK: Oscar, Musa - Čermák, Fousek, Moravec, Dreksa, Bariš. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Karafiát (46. Holeš), Oscar - Traoré - Jurásek (62. Sima), Stanciu, Lingr (46. Olayinka), Provod (46. Masopust) - Musa (80. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Brno: Floder - Moravec, Dreksa, Gajič, Kotula - Pachlopník (45.+2 Hladík), Čermák (57. Šural), Sedlák, Fousek (72. Štepanovský) - Růsek (57. Bariš), Přichystal (72. Šumbera). Trenér: Machálek.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti čtvrtečnímu vítěznému zápasu Evropské ligy v Nice hned sedm změn v základní sestavě. Hosté ovšem nastoupili proti velkému favoritovi odvážně a nečekaně měli první gólovou šanci.

Po Oscarově chybě se dostal do brejku Adam Fousek, ale trefil tyč. Ve dvacáté minutě pak vystřelil z hranice vápna kousek vedle Jan Sedlák. „Mohli jsme vést 1:0, ale nastřelili jsme tyčku. Pak byla samozřejmě Slavia aktivnější, asi nikdo nečekal, že bychom ji přehrávali. Musíte mít trochu štěstí, za bojovnost i aktivitu v prvním poločase jsme odměněni bodem,“ radoval se Šural.

Slávisté měli úvodní gólovou šanci až v 26. minutě, kdy se sedmnáctiletý rychlík Matěj Jurásek protáhl až před branku, ale Jiřího Flodera nepropálil. „Měl jsem balon pod nohou, chtěl jsem ho zvednout. Mohl jsem se podívat pod sebe, ale periferně jsem moc neviděl, takže jsem to prostě vzal na sebe,“ líčil Jurásek.

Trpišovský v poločase hned třikrát střídal a poslal na trávník Tomáše Holeše, Petera Olayinku a Lukáše Masopusta. Otevřít skóre ale favorit dokázal až krátce po příchodu dalšího čerstvého hráče Simy, který hlavou prodloužil do sítě hlavičku od Masopusta. Devatenáctiletý Senegalec dal gól ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů.

Poté mohl dvakrát zvýšit Petar Musa, jenže poprvé minul a podruhé jej vychytal hostující brankář Floder. „Věděli jsme, že druhý poločas bude pro nás kvůli síle Slavie zkouška ohněm a zvládli jsme to. Odmakali jsme to velice poctivě, na druhou stranu Slavia nás dostala do hluboké defenzivy, velkou část utkání jsme nebyli nebezpeční. Chyběla tam kvalita, směrem dopředu máme rezervy,“ uznal Machálek.

Závěr však patřil jeho svěřencům. Proti Peteru Štepanovskému ještě zasáhl Kolář, ale z následného rohu po Dreksově prodloužení už na zadní tyči srovnal Šural. „Konečně nám vyšla standardní situace, která byla vyústění vynikající přihrávky Zorana Gajiče pro Štepanovského,“ popsal brněnský trenér.

Slavia tak přišla o výhru v závěru z ojedinělého útoku hostů. „Přes dva roky jsme nedostali v lize gól z rohu, naposledy s Libercem doma. První chyba byla, že jsme nepřidali druhý gól. Druhá, že vůbec pustíme soupeře do takové šance a potom neubráníme roh,“ smutnil Trpišovský.