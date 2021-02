Zbrojovka po vítězství 2:0 v Opavě poskočila na patnáctou pozici, přesně v polovině FORTUNA:LIGY se vyhoupla nad sestupové příčky. Udrží se nad hranicí propasti? „Sestupují tři týmy, což je nezvyklá situace, ale myslím, že Zbrojovka se může zachránit, i když to bude stoprocentně těžké,“ soudí bývalý prvoligový útočník a televizní expert Luděk Zelenka.

Brněnský nováček se drží se třinácti body o dva před patnáctou Mladou Boleslaví, na jedenáctou Karvinou jich ztrácí osm. „Spodek tabulky je hodně našlapaný a tříbodový systém zrádný. Bohemka, Zlín nebo Karviná rozhodně nejsou týmy, které by si v klidu říkaly, že se jich to netýká,“ podotýká někdejší forvard Brna, Slavie, Jablonce nebo Teplic.

BRANKÁŘ. Na podzim se mezi tyčemi střídali Martin Šustr s Jiřím Floderem, ani jeden si nevydobyl místo jedničky. Před týdnem posílil Zbrojovku český i litevský šampion Martin Berkovec a za výkon v Opavě jej diváci nominovali do sestavy sedmnáctého kola. „Když tým bojuje o sestup, jde na něj dost standardních situací, což podle mého názoru není Šustrova silná stránka, spíš je dobrý na lajně. Berkovec o své kvalitě přesvědčil v Opavě, měl všechny vysoké balony,“ chválí posilu legendární útočník Zbrojovky Karel Kroupa starší.

Právě zesílená defenziva podle bývalého československého reprezentanta dává Zbrojovce naději na záchranu. „Přišli dva hráči do základní sestavy, Berkovec a Pernica. Toto posílení i výsledek v Opavě dodaly optimismus do druhé části soutěže. Samozřejmě pořád podle kádru nevidím dole Boleslav. Půjde o úspěch, když se bude rozhodovat do posledních kol o žití a nežití,“ naznačuje drama s nejistým výsledkem brněnský mistr ligy z roku 1978 Kroupa.

Statistiky FORTUNA:LIGY:

INDIVIDUÁLNÍ

góly: 1. Lukáš Juliš (Sparta) 11 gólů, …31. Jan Hladík (Brno) 3

asistence: 1. Lukáš Sadílek (Slovácko) 6, …25. Ondřej Vaněk, Pavel Dreksa (Brno) 2

přihrávky do gólové šance:1. Bořek Dočkal (Sparta) 42, …48. Jiří Texl (Opava/Brno) 10

střely na bránu: 1. Nicolae Stanciu (Slavia) 20, …22. Jakub Přichystal (Brno) 11

vyhrané obranné souboje: 1. Jakub Martinec (Jablonec) 166, …24. Dreksa (Brno) 100.

získané míče: 1. Roman Hubník (Olomouc) 160, …21. Dreksa (Brno) 108

TÝMOVÉ

počet střel: 1. Slavia 265 střel, …16. Brno 150

úspěšnost střelby: 1. Slavia 19,2 %, …14. Brno 10 %

rozehrané standardní situace: 1. Slavia 156, …6. Brno 132

střely na bránu proti: 1. Teplice 98, …5. Brno 82

úspěšnost v obranných soubojích: 1. Karviná 58,1 %, …3. Brno 56,7 %

OBRANA. Příchod odchovance Zbrojovky Luďka Pernici na půlroční hostování z Plzně náramně vyztužil brněnské zadní řady. „Brno sice trochu pozdě, ale správně vyhodnotilo neúnosnou situaci v defenzivě mužstva, která stojí na komunikaci a souhře obranných řad, proto přišli Berkovec, Pernica, po zranění naskočil Pavel Dreksa. To jsou kluci, kteří můžou uhrát zápasy, v nichž jde o všechno. Kdyby nastupovali od prvního kola, má Brno víc bodů,“ míní Zelenka.

ZÁLOHA. Jenže i když brněnský celek zavře cestu ke své bráně, musí se ještě dostat k ohrožení soupeře. A ofenziva Zbrojovky skřípe. „V domácím zápase s Libercem mě zklamala kreativita směrem dopředu, Zbrojovka si hrozně těžko vytvářela akci. Jenže nejde vše uhrát na nulu vzadu,“ povídá sedmačtyřicetiletý Zelenka.

Od nápadů směrem dopředu má Zbrojovka bývalého reprezentanta a nejlépe placeného fotbalistu Ondřeje Vaňka. Ten však proti Opavě naskočil až jako střídající hráč. „Vaněk už možná vedle mladých běhavých kluků vypadá pomalejší, ale má dodat překvapivou myšlenku, přihrávku do hrotu, za obránce. Ví, že to má v popisu práce a pokouší se o to, ale z mého pohledu to dělá furt a už je strašně čitelný. Třeba s Libercem chtěl desetkrát udělat geniální věc a devětkrát mu to nevyšlo. Strašně kazí, což sráží jeho výkon, a proto nehrál. Nemusí za každou cenu předvést něco zázračného. Hlavu a vidění fotbalu do ofenzivy jako on nikdo jiný v klubu nemá, jen si to potřebuje srovnat,“ všímá si Zelenka.

ÚTOK. Před startem jarní části sezony se nejvíc mluvilo o brněnském útoku, který při zranění Antonína Růska a Jakuba Přichystala postrádal oba hráče základní sestavy z podzimu. Vedení klubu ovšem ani přes jejich absence nikoho nepřivedlo. „Jenže útočníci jsou nedostatkové zboží, neumíme si je vychovat a podle toho jsou v lize placení. Rozumím, proč Zbrojovka hraje s tím, co má, pokud nemůže přivést nikoho za velké peníze. Pachlopník nebo Růsek jsou výborní hráči a můžou Brnu pomoct, jen potřebují, aby je někdo jako Vaněk zásoboval. Mančaft není špatně složený, ale doma nesmí prohrávat, to je hrozně důležité,“ nabádá Zelenka.

TRENÉR. V půlce prosince sáhlo vedení Zbrojovky ke změně trenéra, když Miloslava Machálka vystřídal jeho dosavadní asistent Richard Dostálek. Z šesti utkání vybojoval sedm bodů. „Vedení udělalo dobře, že experiment s Machálkem a nákupy z Líšně skončil. Asi nebylo v té chvíli na koho jiného ukázat, tak proč přivádět někoho, kdo nezná prostředí? Jeví se mi to jako nejoptimálnější řešení. Dostálek vzal na sebe zodpovědnost a fandím mu, aby to dotáhl do zdárného konce,“ vzkazuje vítěz ankety Zbrojovák století a Fotbalista roku 1977 Kroupa.

Šestačtyřicetiletý Dostálek teprve sbírá trenérské zkušenosti v profesionálním fotbale. „Je to brněnská ikona a má velkou podporu fanoušků, i když ne bezmeznou. Znám ho jako hráče, byl zodpovědný, poctivý, přemýšlivý. Věřím, že jako trenér je stejný, což může týmu pomoct. Překvapilo mě, že se vedení uchýlilo k výměně trenéra Machálka, ale špatných výsledků asi už bylo dost. Ríša mu dělal asistenta, není to nové koště, nový impulz pro tým, ale může vnést svůj pohled na fotbal. Držím mu palce,“ sděluje Zelenka.