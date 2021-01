S tréninkem už začal, i když zatím jen vyklusává a šlape na kole. „Nečekal jsem, že to půjde tak rychle. Operace podle doktora dopadla dobře, ani jsem neměl sádru. Po návratu z nemocnice jsem začal rehabilitovat, ruku mám dobře rozpohybovanou. Kost je pevná, neměla by prasknout, takže už je to spíš o pocitech, abych si zvykl na nárazy,“ popsal jedenadvacetiletý útočník.

Pro Zbrojovku je to pozitivní zpráva, protože na marodce má vedle Růska také Jakuba Přichystala. Tedy oba útočníky, kteří na podzim nastupovali v základní sestavě. „Vypadá to nadějně, oba začínají trénovat. Věříme, že budou brzy v pořádku, prognózy jsou pozitivní,“ uvedl sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Stav Přichystalova kotníku, v němž si natrhl vazy, se také lepší, ovšem vrátí se nejdřív v únoru. „Je to ze dne na den lepší, ale zatím kotník není stoprocentní. Na vyšetření mi řekli pět až šest týdnů. Může to být dřív, když se bude dobře hojit, ale zatím se léčím čtrnáct dní, ještě je brzy,“ podotkl Přichystal.

Pětadvacetiletý fotbalista má s poraněnými kotníky nepříjemné zkušenosti. „Měl jsem je špatné už ve druhé lize, ale teď jsem byl dlouho v pohodě, hodně cvičím. Nevím, co se stalo, asi mi po chvíli volna neudělala dobře umělka,“ řekl Přichystal, který se zranil první den krátké přípravy.

Růsek odletěl na soustředění na Maltu, jenže nedokončil ani první trénink, když se srazil s nováčkem v brněnském klubu Timotejem Záhumenským. „Byl to klasický souboj o míč, nic zákeřného. Spíš šlo o blbý pád, přisedl jsem si ruku a ještě na mě spadl Timo, všechno se sešlo,“ líčil Růsek.

Hned tušil, že je zle. „Od začátku jsem věděl, že to bude něco vážného. Přijde mi, že ani nemůžu mít lehčí zranění. Naštěstí je to jen ruka, měl jsem čtrnáct dní bez tréninku. Když si vezmu, že další týden můžu hrát, je to úplně zlaté,“ uznal útočník, který v září oblékl dres českého národního týmu v Lize národů proti Skotsku.

Hostování

Vedení Zbrojovky hledá uplatnění pro mladé hráče ve druhé lize. „S Blanskem jednáme o půlročním hostování Jakuba Černína, na zkoušce je tam také Claude Lhotecký a ještě řešíme jednoho mladého hráče,“ sdělil brněnský sportovní manažer Tomáš Požár.

Vedení Zbrojovky při absenci dvojice hledalo posílení útoku, nakonec se spolehlo na náhradu z vlastních řad. „Tonda Růsek i Kuba Přichystal jsou členové základní jedenáctky, o které jsme se opírali v minulé sezoně i na podzim. Jsou pro nás důležití a je nepříjemné, když najednou oba vypadnou, ale to neznamená, že bychom nevěřili hráčům, kteří je nahradí,“ sdělil Požár.

V utkání úvodního jarního kola FORTUNA:LIGY dostal důvěru na hrotu útoku Daniel Fila. Osmnáctiletý forvard až do soboty odehrál v nejvyšší soutěži jen osmnáct minut.

Na trávníku Mladé Boleslavi vydržel až do 66. minuty, než ho vystřídal Jan Hladík, a pomohl k cenné remíze 1:1. „Je to mladý a perspektivní hráč, který nechodí na hřiště jen kvůli postavě. Umí hrát i nohama, což v určitých momentech předvedl, z našeho pohledu odehrál vynikající utkání. Je potřeba, aby posbíral víc zkušeností a nabral sebevědomí, jeho výkon půjde nahoru,“ ocenil brněnský trenér Richard Dostálek premiéru 190 centimetrů vysokého útočníka v základní sestavě.

Zbrojovka si ponechala v kádru také navrátilce z hostování v Prostějově Martina Zikla, který se ovšem nevešel do nominace na první jarní duel. „Marťas je u nás registrovaný, vypadli nám dva útočníci, takže jeho přítomnost v kádru je opodstatněná. Věřím, že nám pomůže,“ vyjádřil se na jeho adresu manažer Zbrojovky.

Každopádně sázka na vlastní zdroje namísto přivedení jiného útočníka ukazuje, že vedení klubu spoléhá v boji o záchranu na Růska s Přichystalem a jejich rychlý návrat. „Podle mě s námi vedení počítá a dává nám to najevo. Ve druhé lize jsme s Tondou hráli dobře, fungovalo nám to spolu a klub to nechce zbytečně měnit. Nejhorší je, že jsme se zranili oba,“ hlesl Přichystal.

Na podzim odehrál dvanáct utkání, Růsek o jedno víc, oba dvakrát skórovali. „Určitě je pro nás motivace co nejrychleji se z toho dostat a odvděčit se vedení za důvěru na hřišti výkony. Zápasy ubývají a potřebujeme co nejrychleji získat co nejvíc bodů, abychom se zachránili,“ doplnil Růsek.

V Mladé Boleslavi přibyl na marodku kapitán Pavel Dreksa, který nenastoupil do druhého poločasu kvůli bolavým zádům. „Pavel si odfrkl v tréninkové jednotce a měl by být v pátek k dispozici,“ komentoval jeho stav Požár s výhledem na nadcházející domácí střetnutí s Libercem.

Svalové zranění zase vyřadilo Rudolfa Reitera. „Ztrát je hodně, což nás bohužel často limituje,“ smutnil manažer šestnáctého celku tabulky.