Na stadionu propuklo neřízené šílenství. Oslavy titulu se zvrhly. Vítězství Citizens poskvrnil incident, který se odehrál po závěrečném hvizdu. Během masivní invaze domácích fanoušků na hřiště došlo ke konfliktu s brankářem Aston Villy Robinem Olsenem, který byl napaden a hřiště musel opustit v doprovodu ochranky.

Na napadení švédského reprezentačního gólmana upozornil podrážděný trenér Villy Steven Gerrard na pozápasové tiskové konferenci. „Náš brankář byl napaden,“ prohodil při odchodu z místnosti pro média. „Uvidíme, jak na tom je, ale myslím, že byste se měli na tohle ptát Pepa (Guardioly) a Manchesteru City.“

Aston Villa později uvedla, že Švéd vyvázl bez následků. „Olsen dostal úder do zátylku, ale je zcela v pořádku,“ oznámil klub s tím, že záležitost považuje za uzavřenou a nebude podávat stížnost.

Incident ale bude mít dohru. Vedení City přišlo s omluvou a ujistilo, že fanouška potrestá. „Klub zahájil vyšetřování a jakmile bude výtržník identifikován, bude mu vydán zákaz vstupu na stadion na dobu neurčitou,“ uvedl klub v prohlášení.

Řádění běsnících fanoušků přímo na trávníků se stalo v Anglii nešvarem uplynulých dnů. Fanoušek Nottinghamu rozbil hlavu Billymu Sharpovi z Sheffieldu po semifinále play-off o postup do Premier League a policie ho zatkla. Trenér Crystal Palace Patrick Viera se zase dostal do potyčky s příznivcem Evertonu.

Legendy anglického fotbalu jsou skandálním chováním fanoušků znechuceny. „Lidé se po covidu vrátili na stadiony a zapomněli, jak se mají chovat. Idioti, šmejdi,“ nebral si servítky Roy Keane, který pracuje jako expert pro Sky Sports.

Další bývalá hvězda z Manchesteru United Phil Neville počínání fanoušků absolutně odsuzuje. „Že fanoušci vběhnou na hřiště, když vyhráli ligu, to se dá ještě pochopit. Ale kde se bere to napadání soupeřů na hřišti? To je naprosto směšné,“ zuřil vytočený Neville.

Upozornil na nebezpečí, že se na fotbal vrací násilí, které se před mnoha lety podařilo v Anglii vymýtit. „Na anglických stadionech jsme zbourali bariéry, vytvořili jsme šťastné rodinné prostředí. A najednou, v posledních několika týdnech, tady máme tyhle idioty, kteří nejen běhají po hřišti, ale hlavně napadají hráče a trenéry. Co to sakra je? Nemám tušení, proč se to děje.“

Nárůst násilného chování fanoušků znepokojuje i anglickou federaci, která apeluje na kluby kvůli zvýšení bezpečnosti. „Kluby hrají zásadní roli při řešení tohoto problému a musí zabránit invazím na hřiště a také podniknout vlastní kroky proti těm, kteří porušují pravidla a zákony. FA se bude snažit udělat vše, co je v jejích silách, aby spolupracovala s kluby a řešila problémy z disciplinárního hlediska.“