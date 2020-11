„Těšil jsem se moc a byl jsem i trochu nervózní. Rozhodně ale ne tolik, jak moje rodina. Že budu chytat ligu za Baník mělo u mamky, taťky, přítelkyně i kamarádů velký ohlas,“ řekl Murin, který si po vydařeném utkání naplno užíval tříbodové oslavy. Ty na hřišti končil se spoluhráči pokřikem Banik pi.., Banik pi.., FCB.

„Je to zvláštní situace se takto dostat do branky, ale byl jsem na to připravený. Ve čtvrtek už to bylo jasné, že budu chytat,“ přiblížil Murin. „Nejvíc nervózní jsem byl z toho, jestli také nebudu pozitivní,“ narážel Murin na pravidelné testy na covid-19, po kterých vypadli ze hry někteří hráči, ale třeba i kouč Luboš Kozel.

„Právě trenér mi volal, ať si to udělám co nejjednodušší, a že to zvládnu. Psal mi i Lašty, přál mi štěstí. Kluci mi celkově věřili. Celou dobu mě podporovali, v zápase mi pak hodně pomohli. Musel jsem se po celou dobu udržovat v pohybu, v teplotě, ale stejně mi byla zima,“ vykládal Murin, který neměl mezi tyčemi mnoho práce.

Mohlo se však stát, že bude čelit hned dvěma pokutovým kopům. Jeden dokonce sudí Královec sám nařídil. Následně se však šel poradit k videu a oba odvolal. „Byl jsem si téměř jistý, že se kopat nebudou. U první situace to Rezek nafilmoval, ani druhý zákrok po mém střetu s jejich hráčem na penaltu nebyl,“ prohlásil Murin.

Ten uvítal zkrat domácího Kingueho, který se nechal brzy po dvou hloupých faulech vyloučit. „Tím nám to hodně ulehčil. První poločas jsme si toho moc nevytvořili, až ve druhém jsme začali hrát trpělivěji, přišla převaha a po hodině první gól. Oni to pak museli trochu otevřít a my přidali další branky,“ uzavřel Radovan Murin.