„Vysílání prošlo doslova překotným vývojem. Cena televizních práv vyletěla do astronomických výšin,“ říká 49letý manažer, který se v branži pohybuje už řadu let. Pamatuje rozmach sportu na Nově, Galaxii Sport a stál u zrodu O2 TV Sport.

Letos nevysíláte anglickou Premier League. Proč jste se s konkurencí nedohodli?

Řešili jsme to několik měsíců. Absolvovali jsme spoustu jednání, ale v tuto chvíli se nepodařilo najít se zástupci CANAL+ Sport shodu. Nabízené podmínky pro nás nyní nejsou akceptovatelné.

Dál budete jednat?

Vysílací práva na Premier League jsou k dispozici až na tři sezony, takže v jednání plánujeme pokračovat i pro nadcházející období.

Kanál Premier Sport tím přišel o atraktivní obsah. Jak funguje bez této takhle prestižní zahraniční soutěže?

Stanice Premier Sport 1 i Premier Sport 2 jsme obsahově výrazně posílili o špičkové evropské ligy. Od letošní sezony tam divák najde například přímé přenosy z Bundesligy, Serie A, La Ligy, dále zápasy z Ligy mistrů, které jinde nemá. Jsou to minimálně dvě stovky přímých přenosů, které vhodně doplňují například turnaje UFC, populární NFL, basketbalovou Euroligu či baseballovou MLB.

Fotbalový fanoušek je přesto roztrpčený. Lidé si dlouhodobě stěžují na spoustu kanálů a poskytovatelů. Nikdo nemá všechno, je třeba mít zaplaceno více služeb. Jak tuto kritiku vnímáte?

Doba, kdy všechno bylo na jednom místě, je nenávratně pryč. Vezměte si, kolik streamovacích služeb vzniklo kvůli seriálům a filmům. Netflix, HBO, Amazon Prime a další. Chápu, že někdo s tím nesouzní, stěžuje si, ale je to tak všude… Dřív stála televizní práva zlomek toho co dnes. Vyletělo to do astronomických výšin.

Můžete to ilustrovat třeba na české lize?

V roce 2004 se za ligovou sezonu platily nižší desítky milionů, teď je to daleko přes sto milionů korun.

U televizních práv ještě chvíli setrvejme. Jak obtížné je vyjednat a pak odvysílat zápas evropského poháru?

Rozdíl je mezi Ligou mistrů a předkolem. Zatímco hlavní soutěže se obchodují v balíčku, kvalifikace si obchodují samy kluby. Někdy k tomu dokonce angažují agenturu. Proto se stává, že se někdy dohodneme na poslední chvíli.

To byl příklad letošního léta, kdy jste nakonec přinesli zápas Slavie na Gibraltaru.

Zástupci toho klubu měli pocit, že o zápas bude extrémní zájem, tvrdili, že radši půjdou cestou pay per view (divák zaplatí poskytovateli za vysílání jedné akce napřímo, pozn. aut.). Nakonec jsme je přesvědčili, že to není správná cesta a poskytli nám práva. Pomohla i Slavia.

Kolik peněz jste za tento zápas zaplatili?

Nemohu být konkrétní. Řádově několik milionů korun.

Není to moc?

Souhlasím, že náklady na vysílací práva extrémně rostou. Musíme dobře vážit, do čeho investujeme. U pohárových předkol českých týmů měly přenosy skvělou sledovanost, například domácí odvetu Slavie s Rakówem vidělo téměř 330 tisíc diváků. V srpnu obsadily stanice vyráběné v O2 TV Sport z TOP 30 nejsledovanějších sportovních kanálů v ČR rekordních 25 pozic, s tím u nás panuje velká spokojenost.

V případě Slavie jste během léta odvysílali všech šest zápasů. To nebývalo úplně zvykem…

Poděkování patří vedení klubu, hlavně panu Tvrdíkovi. A díky dobré spolupráci s Plzní jsme získali jejich domácí zápasy. Zájem samotných klubů je pro nás důležitý. A pak i to, jaké s nimi máme vztahy.

Jak jste tedy vnímal šťouchanec ze Slavie? Sešívaní od Panathinaikosu i Rakówu zjistili, že v Řecku a Polsku dostávají kluby od televizí mnohem víc peněz.

Srovnáváme rozdílné trhy. Fotbal v Řecku i Polsku je jinde, svou roli hraje popularita, historie. Rozhodně nejde jen o počet obyvatel nebo úroveň soutěže. Až i tady budou mít placené kanály svoje pevné místo, začne z toho více profitovat i celý český fotbal.

Zdroj: O2 TV Sport

Oklikou jsme se vrátili k ceně televizních práv.

To je dobře. Rád bych podtrhl, že pro nás je hlavní vysílání tuzemského fotbalu a hokeje.

Baví vás osobně zápasy FORTUNA:LIGY?

Líbí se mi produkt jako takový. Vzpomeňte si na úroveň i zápasy před patnácti lety a srovnejte to… Myslím, že se liga posunula. Je tam spousta příběhů, událostí. Takže ano, pro mě osobně je FORTUNA:LIGA jednoznačně nejzajímavější.

Jedničkou pro diváka je Slavia, nebo Sparta?

To bych si naběhl, kdybych řekl jen jednoho. Zůstanu v obecné rovině, hodně jsou sledovány kluby s velkou fanouškovskou základnou, musíme tedy počítat i s Plzní a Baníkem.

Zmínil jste fotbal jako produkt. Myslím, že by hodně pomohla větší otevřenost směrem k fanouškům.

Ale já bych řekl, že komunikace ze strany hráčů nebo funkcionářů je lepší. Nikdo nás neodmítne. Samozřejmě si dokážu představit, že by k nám například do show TIKI-TAKA chodilo ještě více hráčů a funkcionářů z klubů, někdy je komunikace složitá, ale divák to ocení. Je nutné budovat pozitivní stránku společně, kluby, televize i média.

Já bych uvítal možnost slyšet komunikaci rozhodčích mezi sebou. Třeba jako nedávno v utkání Sparta - Hradec Králové, kdy videorozhodčí neviděl zřetelnou teč míče a uznal neregulérní gól.

Vím, snažíme se o to, ale ještě to neklaplo. Na druhou stranu, rozhodčí už přijde před kameru a vysvětluje sporné situace, to fotbalu může pomoci.

O padouších, fair play a hloupých komentářích. Případ neregulérní branky Sparty

Prozradíte, kolik lidí u vás sleduje fotbal a kolik hokej?

Vede fotbal. Pokud bychom to rozdělili na koláčový graf, tak je zhruba na 65 procentech. Ale neopomínejme další sporty.

Tuším, že máte na mysli fenomén MMA.

Ano, fenomén je správné slovo. Začali jsme před sedmi, osmi lety s Oktagonem a paralela s diváky v cizině se brzy projevila. Kopírovalo to Ameriku, tam se UFC také rychle zařadila mezi největší taháky.

Zvedl by vám Jiří Procházka telefon a kývl by na účast v některé z vašich talk show?

U fantastické kariéry Jirky Procházky jsme od samého počátku. Vysílali jsme jeho zápasy v GCF, Rizinu i UFC, byl jednou z našich hlavních tváří při spuštění O2 Sport, tak si myslím, že určitě ano (smích).

A co takhle Jaromír Jágr?

Číslo na něj mám, ale pochybuju. On telefony nezvedá.

Z fotbalového prostředí máte nějakého favorita?

Zmínil bych dvě jména a snad ostatní neurazím. Vladimír Šmicer a Marek Jankulovski.