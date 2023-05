Do velmi nelichotivé situace se dostal fotbalový záložník Jakub Jankto. Sedmadvacetiletý člen české reprezentace během úterního dopravního incidentu odmítl podstoupit test na drogy, o den později prohlásila Sparta, že se už rodák z Prahy s aktuálně vedoucím celkem ligové tabulky nezapojuje do tréninku. Letenský celek poprosil fanoušky o klid, ti už ale na Janktův účet vymysleli řadu vtípků.

Jakub Jankto | Foto: Profimedia

Ještě v únoru byl Jakub Jankto jedním z nejobdivovanějších fotbalistů v českých vodách. Jako jeden z prvních profesionálních hráčů se totiž během kariéry otevřeně přiznal k homosexuální orientaci, za což sklidil pozitivní reakce po celém světě.

Pouhé dva měsíce poté se ale situace razantně otočila. Jankto odmítl při policejní kontrole test na drogy, následovalo prohlášení Sparty, která mu v aktuálně prvním celku ligové tabulky nedovolila trénovat.

„V posledních letech a hlavně poslední rok se kolem mě nashromáždilo tolik věcí, že je lepší zbrzdit a myslet i na svoje zdraví. Od 18 let se celý život točil kolem fotbalu. Hodně mi dal, něco mi sebral a někdy i poučil. Nebyl to pro mě nejlepší sportovní rok, ale vždy jsem preferoval klubové výsledky. O to víc mě mrzí, že mi moje zdraví a mentální rozpoložení nedovolí pokračovat v honbě za titulem a pohárem,“ vyjádřil se k celému incidentu Jankto.

Fanoušci se na Janktův účet baví

Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. „I přes jarní vyšší teploty na Spartě stále sněží,“ napsal na sociální sítě jeden z fanoušků „Jednání Jakuba Jankta je totálně přes čáru,“ rýpl si další. „Info přímo od klubového lékaře - Jakub Jankto zůstává i přes vyhazov stále pozitivní,“ přidal se jeden z příznivců.

„Fenin mu prý drží místo v síni slávy zmařených talentů,“ připomněl jeden z fanoušků nadějně rozjetou kariéru útočníka Martina Fenina. „Tak do Sparty přece jen šel, aby piloval lajnu. Jen Rosa asi nepočítal s touhle lajnou,“ doplnil.

Jankto, který v týmu lídra české ligy hostuje ze španělského Getafe, odehrál kvůli zraněním v dresu Sparty pouze patnáct zápasů, ve kterých vsítil jeden gól. V minulosti působil odchovanec pražské Slavie v italských klubech Udine, Ascoli a Sampdoria Janov.