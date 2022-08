Zjistíte, kdo investuje do sportu a co ho motivuje: zisk, zábava. Představíme i čtyři české sportovní podnikatele.

Nejdražší obchod ve světě sportu

Historicky nejdražší obchod na poli sportovních klubů se udál letos. Jen před několika týdny změnila svého majitele fotbalová Chelsea. Konsorcium vedené americkým obchodníkem Toddem Boehlym neváhalo zaplatit rekordní sumu 5,4 miliardy amerických dolarů (130 miliard korun).

Jen pro představu: k zaplacení v hotovosti by bylo zapotřebí 5 400 000 stodolarových bankovek, jež by zaplnily zhruba 220 kufříků!

Ale zpět k samotné transakci. Třesk v Londýně měl kořeny na Ukrajině – ruský miliardář Roman Abramovič doplatil na svoje vazby v Kremlu. Ač před časem získal izraelské občanství, Britové moc dobře věděli, jak si je blízký s Vladimirem Putinem. Majetek oligarchy včetně Chelsea byl zmrazen. A řešilo se, co dál.

Tradiční londýnský celek lákal nové investory, objevila se řada zájemců. Vyhrála nabídka od Boehlyho. Protřelý byznysmen jde do světa fotbalu s několika vlivnými osobnostmi – švýcarským miliardářem Hansjörgem Wyssem a krajanem Markem Walterem, se kterým mimo jiné drží podíl ve třech kalifornských klubech (baseballovém LA Dodgers a basketbalových LA Lakers a LA Sparks).

Klíčovým parťákem, který dodal výraznou sumu, se nakonec stala společnost Clearlake Capital Group, s níž bude Boehly sdílet společnou kontrolu nad klubem ze Stamford Bridge. Experti jsou zatím v rozpacích, na trhu se prý začala roztáčet přestupová „inflační“ spirála.

„Vypadá to, že ten Američan se rozhodl hrát fotbalového manažera,“ podotkl například Gary Neville. Zdá se, že Petr Čech věděl, proč v Chelsea končí.

Nejbohatší majitel ve světě sportu

Kdepak Američané, zapomeňte na šejky. Za nejbohatšího majitele sportovní organizace na světě platí magnát z Indie!

Dost možná jste jeho jméno ani nezaznamenali, ale Mukeš Ambani se doslova topí v penězích. Jeho čisté jmění je odhadováno na skoro 100 miliard amerických dolarů. Podle magazínu Forbes tak patří mezi desítku nejbohatších lidí celé planety. A rozhodně si užívá.

Bydlí v Bombaji, kde si nechal postavit obří rezidenci, mrakodrap Antilia. Architektonicky nic moc, cena se však vyšplhala na jednu miliardu dolarů. Obří komplex musí opečovávat 600 pracovníků – sluhů, kuchařů, uklízeček.

Důkazem marnotratnosti či – jak se říká – extravagance bylo také pořízení třetího letadla, tentokráte jen pro manželku, k jejím 44. narozeninám. A není to žádný malý tryskáč, nýbrž klasický stroj Airbus A319. Místo 180 sedaček jsou k dispozici ložnice, vířivka a prý i obří kuchyně.

Úspěšný podnikatel, jenž zbohatl na ropě a investování do výdělečných podniků, si libuje i ve sportu. V roce 2008 si pořídil nově vzniklý kriketový klub Mumbai Indians, jenž se stal součástí nové soutěže s názvem Premier League.

Tým od té doby získal pět titulů a dokonce o něm byl natočen dokument pro Netflix.

Ambani si libuje i ve fotbale, v roce 2014 stál za založením domácí fotbalové soutěže s názvem Indian Super League. Hrál tam i Jakub Podaný a dalších sedm českých fotbalistů. Kariéru v Indii končili třeba Dimitar Berbatov či Marco Materazzi.

Ne všem jsou ale miliardářovy hračky po chuti. „Vlastní tu fotbal. Převzal ho, jako by šlo o nějakou firmu,“ rozzlobil se funkcionář Ranjit Bajaj.

Nejkontroverznější majitel ve světě sportu

Jásir al-Rumaján není muž, který fotbal miluje. Asi mu ani moc nerozumí. Přesto je tenhle uhlazený finančník bossem Newcastlu v anglické Premier League.

Podle jména tušíte, odkud vítr fouká – ano, z pouště v Saúdské Arábii. Tamní konsorcium (Public Investment Fund), v jehož čele stojí, totiž koupilo takřka celý klub (podíl dosahuje 80 %). Předchozí majitel Mike Ashley, podnikatel se sportovními potřebami, si mohl gratulovat, inkasoval 300 milionů liber.

Ovšem reakce mimo Newcastle byly hodně zlé. Obchod mohutně kritizovala celá fotbalová společnost, ke koupi se vyjadřovaly ostatní kluby. Zasáhnout se snažila i organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Důvod? Saúdové prý mají celek pouze jako nástroj, který má odvrátit pozornost od porušování lidských práv v zemi.

Leccos naznačuje osoba Rumajána, který se dobře zná s korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Jsou přátelé.

„Neuslyšíte o nás tak často, ale aktivní budeme,“ slíbil nový šéf, jenž nemá zdaleka čas jen na fotbal, mnohem víc si libuje v golfu – ostatně právě on je iniciátorem nové série, kde si nejlepší hráči světa přijdou na astronomické prémie.

Perlička na závěr? Arabové si v ředitelském křesle Newcastlu hýčkají jednu ženu – Amandu Staveleyovou. „Má silné vazby na Střední východ,“ informoval list The Sun.

Nejbizarnější majitel ve světě sportu

Už nežije. Přesto je příběh jistého Colina Weira hodný uveřejnění. V roce 2011 se na skotského televizního kameramana (a jeho ženu) usmálo štěstí. Obrovské štěstí. V loterii Eurojackpot vyhráli 161 milionů liber.

Weir brzy věděl, co s touhle astronomickou částkou dělat. Koupil si pár pěkných aut, nový dům. A hlavně po letech dohadování získal fotbalový klub. Partick Thistle. Kdybychom to převedli na Česko, tak si pořídil takovou Opavu…

Nešlo o marnotratnost, nepotřeboval a nechtěl být vidět. Pouze jako fanoušek musel pomoci. Druholigový klub z města Glasgow miloval, u dalších příznivců platil za neuvěřitelného srdcaře. Jeho plán zněl: po převzetí daruji klub fanouškům a bude o něj pečovat místní komunita.

Jenže krátce před dokončením všech právních záležitostí v roce 2019 zemřel. Bylo mu 71 let a z pohádkové výhry prý utratil jen 40 milionů liber. Zajímá vás, co se stalo dál? Namalovaný scénář oddálila nejen tragédie, ale také pandemie koronaviru a spory mezi fanoušky.

Letos už by se uskupení s názvem Jags Foundation mělo dostat ke kormidlu.

Mimochodem, ať to dopadne jakkoliv, pořád to bude lepší než osud jiného skotského celku. Livingston kdysi taky koupil jiný šťastlivec výherce z hazardu – John McGuinness. Akorát neměl tolik peněz (10 milionů liber) a brzy vyhlásil bankrot. Případ skončil u soudu, protože tohoto naivku podvedl jiný fotbalový funkcionář.

Nejznámější čeští majitelé ve světě sportu

Daniel Křetínský

Miliardář s vášní pro fotbal. Hračka v podobě Sparty mu nestačila a tak se Daniel Křetínský rozhodl angažovat ještě v Anglii. Loni koupil podíl ve West Hamu. Asi ho zaujaly výkony „slávistů“ Tomáše Součka a Vladimíra Coufala… Za 27 procent akcií údajně zaplatil 150 až 200 milionů liber. Fanoušci na ostrovech si od toho slibovali oživení přestupové politiky, zlepšení. Ukáže se až postupem času. Brněnský rodák se prý zajímá o většinový podíl.

Ondřej Palát

Hokejista na fotbalové tribuně. Ondřej Palát jen před pár dny získal podíl v menším anglickém klubu Plymouth Argyle. Uskupení patnácti investorů (je tam i jeho švédský kamarád z NHL Victor Hedman) získalo dvacetiprocentní podíl. Stačily k tomu čtyři miliony liber. Rodák z Frýdku-Místku (hraje MSFL) prý do chodu klubu nebude nijak zasahovat. Láká ho prý sem tam zajít na tribunu. Třetí liga v Anglii a třetí liga na Moravě je pořádný rozdíl.

Adolf Šádek

Kontroverzní funkcionář na čekané. Dlouhá léta byl Adolf Šádek manažerem Plzně, zažil vzestupy i pády a nakonec v roce 2021 klub koupil (převzal). Jenže na provoz tak úplně nestačí. Štiku české ligy by chtěl prodat, ale zatím se neobjevil žádný zájemce, jenž by byl na západě Čech přijat s fanfárami. Je tedy možné, že svérázný boss bude i nadále majitelem Viktorie. Otázkou je, jak do situace promluví (zatím nadějný) boj mužstva o Ligu mistrů.

Jaromír Jágr

Kladno mu leží u nohou. Jaromír Jágr se po návratu z Ameriky naplno chopil vůdčí role. Ačkoliv si dál – v padesáti letech – prodlužuje aktivní hokejovou kariéru, o poznání víc už maká v zákulisí. A nejde jen o arénu, extraligový tým a mládež. Díky zkušenostem s fanoušky tuší, co na ně platí. Letos v březnu tak přesunul zápas do Prahy a výtěžek slíbil poslat na Ukrajinu. Cokoliv řekne, slíbí a na sponzory platí. Vždyť o něm dodnes píšou za oceánem.