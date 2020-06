Odhalení v žalobě na Peltu: Proč je zájezd na Seychely tak podivný?

Na Seychely v roce 2017 zavítalo 347 999 turistů. Jedním z nich byla Simona Kratochvílová. Za normální situace by to zaujalo její blízké a známé, ale kvůli soudní kauze kolem sportovních dotací to zajímá kdekoho. Deník nyní zjistil podrobnosti o její exotické cestě.

Ostře sledovaný soud ohledně údajných manipulací se sportovními dotacemi. Miroslav Pelta (uprostřed). | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Kratochvílová je jednou z ústředních postav celého případu. Tehdejší náměstkyně na ministerstvu školství čelí obžalobě z několika zvlášť závažných zločinů, a právě proto přišel na přetřes její (ne)dávný výlet na Seychely. Státní zástupce tvrdí, že šlo o úplatek. Vezměme to od začátku. Byl studený únor roku 2017, ale český sportovní fanoušek měl o zábavu postaráno. Rychlobruslařka Martina Sáblíková si dojela pro zlato na mistrovství světa v Jižní Koreji, fotbalová Sparta schytala debakl od ruského Rostovu. A do toho se skrytě v zákulisí řešily dotace pro svazy a kluby. Pelta u soudu mluvil i o Čechovi a řekl: On by dokázal prodat i teplý vzduch Přečíst článek › Spousta jednání, spousta telefonátů. Všechno by zřejmě bylo v normě, kdyby do toho aktivně nevstoupil nyní již bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta. Právě on měl ovlivnit Kratochvílovou, kam půjdou peníze a kam ne. „Na základě klientelismu zařazovali a vyřazovali projekty,“ uvedl státní zástupce Ondřej Trčka. Ministryně ji vyhodila z bytu Kratochvílová byla pravou rukou tehdejší ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD). Obě dvě se znaly řadu let a prý spolu sdílely jeden byt v Praze. Dodnes se neví, co přátelství narušilo, některé zdroje naznačují, že šlo politický nátlak. Ostatně v tomto duchu hovoří i fotbalový boss. „Kratochvílová mi psala, že je prů*er a sledují je. Valachová jí zabalila peřiny a nechala to odvézt do kanceláře,“ přiblížil Pelta během hlavního líčení u Městského soudu v Praze. V tu chvíli se nabídl, aby žila v u něj pronajatém bytu v centru Prahy. Ponechme stranou, zda platil on, či ona. Přece jen, měli milenecký poměr. Podstatné je, že ve stejné době se finalizovalo rozdělení dotací. A hned po určitých úpravách (obhajoba mluví o opravách) odjela Kratochvílová na Seychely. Soud v kauze dotací: Pelta na infarkt, Seychely a Babišovo „šméčko“ Přečíst článek › „Obžalovaná za tuto manipulaci přijala od obžalovaného voucher v hodnotě 200 tisíc korun,“ uvedl Trčka. Podle jeho slov mohla státu vzniknout škoda ve výši 454 milionů korun. Mimochodem, ministerstvo požaduje náhradu škody ve výši 1,116 miliardy. Kratochvílová k soudu nepřišla, omluvila se kvůli zdravotní indispozici. A tak je možné vycházet jen z toho, jak se celou věc snažil vysvětlit Pelta. Nejprve řekl, že nešlo o žádný dárkový voucher, hned vzápětí přiznal, že když má náladu, rozdává poukazy - jako kdysi lékaři po jednom zákroku. Pelta vyjednal, že nemusí platit Střih, jsme zpět v minulosti, konkrétně v březnu 2017. Pelta si všiml, že jeho milenka je po jednání o dotacích a vyhazovu z bytu psychicky na dně. Řekl si, že dovolená by jí asi přišla vhod. „Měli jsme na svazu partnera, cestovní kancelář Alexandria. Zprostředkoval jsem u nich kontakt. A že to teď nemusí platit,“ poznamenal. Kratochvílová podle odposlechů zavolala do cestovní kanceláře. Ve čtvrtek 9. března jí měl Petr Šatný, marketingový ředitel Alexandrie, ujistit, že nebude nic platit. Turistický boom



Podle statistické výroční zprávy za rok 2017 přiletělo na Seychely 347 999 zahraničních návštěvníků, což bylo o padesát procent víc než v roce 2013. „Ale ona říkala, že to pak zaplatí, že musí mít doklady,“ kontroval Pelta. Na doplňující dotaz soudkyně, proč tedy dal obžalované voucher, odpověděl takto: „Šlo o čas.“ Prý by si musela půjčovat, navíc fungovala závist - ani sekretářka na ministerstvu jí podobnou cestu nepřála. Hned o pár dní později (v neděli 12. března) Kratochvílová odletěla směr soustroví v Indickém oceánu. Domů se měla vrátit 21. března, ale prý si pobyt o den zkrátila. Kvůli Fotbalistovi roku, slavnostnímu vyhlášení tradiční ankety, které tehdy asociace uspořádala ve Španělském sále Pražského hradu. Zástupci cestovní kanceláře Alexandria odmítli Deníku sdělit bližší podrobnosti o voucheru či zájezdu. „S ohledem na GDPR a zákon na ochranu osobních údajů nemůžeme nijak komentovat detaily týkající se našich zákazníků,“ informoval již zmiňovaný Petr Šatný. Ke vztahu s fotbalovou asociací pak dodal: „CK Alexandria je partnerem české fotbalové reprezentace a v tomto řádném a legitimním vztahu, který se řídí smlouvou v souladu se zákony, není důvod ke změnám.“ Kolik stojí zájezd na Seychely? Pokud se s tím spokojí soudkyně, je vše v pořádku. Nicméně na celém případu zaráží sama okolnost, že Kratochvílová vyrazila na Seychely zrovna s Alexandrií. Tahle společnost, která se orientuje hlavně na letní sezonu a Středomoří, totiž populární „líbánkovou“ destinaci nabízí jen okrajově. V katalogu na zimu 2016/2017 měla Alexandria pouze sedm hotelů, u konkurence byste našli daleko pestřejší výběr. Dá se předpokládat, že ministerská úřednice využila nejdražší možné ubytování, což byl pětihvězdičkový Kempinski Seychelles Resort. V nabídce se píše: „Tento luxusní hotelový resort v krásné tropické zahradě, obklopený majestátními skalnatými pahorky a lagunou s korálovými útesy, je výbornou volbou pro ty, kteří hledají klid a odpočinek na výjimečném místě. Díky vysokému standardu služeb je vhodný i pro náročné klienty.“ Kauza sportovních dotací: Pelta odmítl vinu. Stíhání se dá objednat, řekl Přečíst článek › Zajímají vás ceny? Běžně se zájezd dal sehnat za 70 tisíc korun na osobu se snídaní. Je otázkou, co se v případě Kratochvílové stalo s nevyčerpanou částkou (podle podmínek voucherů se rozdíl v ceně nevrací). Pozornosti neunikne ani to, že na Seychelách jsou ještě luxusnější hotely, které by byly cenově bližší 200tisícové hranici, ale ty Alexandria nenabízela. Jako příklad lze zmínit resort Constance Lemuria na ostrově Praslin, který leží u jedné z nejromantičtějších pláží celého souostroví. Malý otazník vzbuzuje i ten fakt, proč vlastně Kratochvílová – dozajista schopná úřednice – využila cestovní kancelář. Jen na vysvětlenou k poslední poznámce: u těchto exotických destinací v posledních letech stoupá počet individuálních cestovatelů. Umožňují to akční nabídky - zpáteční letenka na Seychely se dá sehnat klidně za 12 tisíc korun. Stejně tak hotely je obvykle levnější rezervovat nezávisle, tedy napřímo.

