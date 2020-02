Osm zápasů čekali fotbalisté Lecce v italské Serii A na vítězství. Nelichotivá série je poslala až k sestupovým vodám a zápas proti Turínu tak byl pro domácí velmi důležitý.

V boji o body už se mohli spolehnout na Antonína Baráka. Bývalý slávista přišel před pár dny na hostování do konce sezóny z Udine, kde nedostával tolik prostoru, kolik by si představoval. To v Lecce nastoupil hned v základu.

A domácím se to rozhodně vyplatilo. Poté, co se fotbalisté Lecce ujali v 11. minutě vedení, přišla Barákova chvilka o osm minut později. Z pravé strany přišel centr, kde si s ním obránce soupeře neporadil příliš dobře a poslal míč přímo k Barákovi. Ten střelou z první překonal gólmana Sirigua.

Jeho spoluhráči pak do konce zápasu přidali ještě dvě branky a připsali si veledůležité tři body do tabulky.